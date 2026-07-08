Marina asegura 1.1 toneladas de cocaína en buque en Lázaro Cárdenas

El cargamento de mil 187 kilos habría generado más de dos millones de dosis en el mercado ilícito, según las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Marina inspeccionan un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde fueron asegurados más de mil kilogramos de presunta cocaína.

Personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades federales, aseguró más de una tonelada de presunta cocaína durante la inspección de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 08, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 8 de julio de 2026.- La Secretaría de Marina aseguró más de una tonelada de cocaína a bordo de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, en una operación coordinada con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Aduana Marítima del recinto portuario. El cargamento, revelado en la víspera por el Gabinete de Seguridad, se valuó en más de 259 millones de pesos.

Binomios caninos especializados en detección de narcóticos resultaron determinantes para localizar la sustancia: los perros marcaron 20 bultos distribuidos en el interior del mercante, con un peso aproximado de mil 187 kilogramos de un polvo con características similares al clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con las autoridades, el ilícito habría generado más de dos millones de dosis en el mercado de no haberse interceptado. La droga quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El aseguramiento representa una afectación directa a la estructura financiera y operativa de los grupos dedicados al trasiego de droga por el Pacífico, un corredor donde la Armada ya había ejecutado en marzo la intercepción de una lancha con 650 kilos de cocaína frente al mismo puerto michoacano.

No es la primera detección dentro del recinto portuario en semanas recientes. El pasado 19 de junio, elementos navales localizaron 137 kilogramos de presunta cocaína ocultos en cinco bultos dentro de un contenedor a bordo de otro buque mercante en Lázaro Cárdenas, hallazgo que derivó en la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos y una afectación de 29 millones 711 mil pesos al crimen organizado.

La ruta marítima del Pacífico concentra los mayores decomisos del año: el pasado 1 de julio, la Armada aseguró 1.2 toneladas del estupefaciente y detuvo a ocho personas en dos operativos , con un cálculo de 2.4 millones de dosis evitadas.

seguridad gobierno marina michoacan

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