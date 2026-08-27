Secretaria de Cultura de Querétaro recorre el Bronx, distrito creativo de Bogotá

Ana Paola López Birlain fue acompañada por directivos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para analizar la gestión cultural del distrito

Ana Paola López Birlain camina por la columnata de un edificio patrimonial rehabilitado dentro del Bronx Distrito Creativo de Bogotá

El recorrido incluyó los espacios patrimoniales que forman parte del modelo de gestión del distrito creativo

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Bogotá, Colombia, 27 de agosto de 2026.- La secretaria de Cultura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, recorrió el Bronx Distrito Creativo, en el centro de Bogotá, para conocer el modelo de gestión que aplica la capital colombiana en esta zona y su vinculación con el desarrollo económico y urbano de la ciudad.

El Bronx es una de las piezas centrales de la estrategia de distritos creativos de Bogotá: un sector del centro capitalino marcado durante décadas por problemáticas sociales profundas, que la administración local reconvirtió hacia actividades de cultura, creatividad y emprendimiento.

Durante el recorrido, López Birlain estuvo acompañada por la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), Blanca Andrea Sánchez, y por el director de Economía y Estudios de esa institución, Mario Suárez, quienes explicaron el modelo de gestión del distrito y su articulación con el patrimonio, las industrias culturales y creativas, la formación y el emprendimiento.

Ana Paola L\u00f3pez Birlain y su comitiva recorren un espacio interior en rehabilitaci\u00f3n dentro del Bronx Distrito Creativo de Bogot\u00e1 El recorrido incluyó espacios en proceso de rehabilitación como parte del modelo de reconversión cultural del distrito

El impulso a las industrias creativas también forma parte de la agenda que López Birlain ha respaldado en Querétaro: en 2024, como diputada, promovió iniciativas para integrar los sectores creativos en Querétaro dentro del marco jurídico estatal.

La secretaria de Cultura señaló que el intercambio de experiencias con Bogotá aporta referentes para fortalecer el ecosistema creativo de Querétaro y sostuvo que busca una visión donde la cultura y la creatividad generen oportunidades, desarrollo económico y social.

En el estado, la vinculación entre creatividad, tecnología e inversión ya tiene un antecedente en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, que el municipio de Querétaro utiliza como plataforma de atracción de inversión y generación de empleo.

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