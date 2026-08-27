Secretaria de Cultura de Querétaro recorre el Bronx, distrito creativo de Bogotá

Bogotá, Colombia, 27 de agosto de 2026.- La secretaria de Cultura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, recorrió el Bronx Distrito Creativo, en el centro de Bogotá, para conocer el modelo de gestión que aplica la capital colombiana en esta zona y su vinculación con el desarrollo económico y urbano de la ciudad.
El Bronx es una de las piezas centrales de la estrategia de distritos creativos de Bogotá: un sector del centro capitalino marcado durante décadas por problemáticas sociales profundas, que la administración local reconvirtió hacia actividades de cultura, creatividad y emprendimiento.
Durante el recorrido, López Birlain estuvo acompañada por la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), Blanca Andrea Sánchez, y por el director de Economía y Estudios de esa institución, Mario Suárez, quienes explicaron el modelo de gestión del distrito y su articulación con el patrimonio, las industrias culturales y creativas, la formación y el emprendimiento.
El recorrido incluyó espacios en proceso de rehabilitación como parte del modelo de reconversión cultural del distrito
El impulso a las industrias creativas también forma parte de la agenda que López Birlain ha respaldado en Querétaro: en 2024, como diputada, promovió iniciativas para integrar los sectores creativos en Querétaro dentro del marco jurídico estatal.
La secretaria de Cultura señaló que el intercambio de experiencias con Bogotá aporta referentes para fortalecer el ecosistema creativo de Querétaro y sostuvo que busca una visión donde la cultura y la creatividad generen oportunidades, desarrollo económico y social.
En el estado, la vinculación entre creatividad, tecnología e inversión ya tiene un antecedente en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, que el municipio de Querétaro utiliza como plataforma de atracción de inversión y generación de empleo.