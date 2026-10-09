Restaurarán tres murales de Ciudad Universitaria: O’Gorman, Siqueiros y Rivera

El proyecto de la UNAM y World Monuments Fund incluye las obras de Juan O’Gorman, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

Mural de Ciudad Universitaria de la UNAM, obra del muralismo mexicano que será restaurada

Tres murales de Ciudad Universitaria serán restaurados; el de Diego Rivera será el primero en recibir trabajos de conservación.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 09, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.- Tres murales de Ciudad Universitaria serán intervenidos mediante un proyecto de restauración que impulsan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y World Monuments Fund.

Las obras son Representación histórica de la cultura, de Juan O’Gorman; El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo, de David Alfaro Siqueiros, y La universidad, la familia y el deporte en México, de Diego Rivera. Las tres pertenecen al patrimonio artístico de la UNAM y son representativas del muralismo mexicano.

El de Rivera será el primero en recibir trabajos de conservación. Fue concebido entre 1952 y 1956 como una propuesta que integra pintura y elementos escultóricos, y que vincula el arte con la arquitectura universitaria.

La intervención atenderá el deterioro acumulado después de más de siete décadas de exposición a las condiciones ambientales. Los murales de O’Gorman y Siqueiros forman parte del mismo proyecto, que la UNAM y la organización desarrollan en conjunto.

Las obras tienen, además de valor estético, un lugar en la memoria histórica y educativa de México.

La restauración coincide con dos conmemoraciones: el 140 aniversario del natalicio de Diego Rivera y los 20 años del reconocimiento de Ciudad Universitaria como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

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