El Marqués, Querétaro, 20 de julio de 2026.— Personal de Protección Civil del municipio de El Marqués atendió esta noche el reporte de un vehículo que cayó a la presa del Carmen.
Al arribo de los elementos, las dos personas que viajaban en la unidad ya se encontraban fuera del agua, gracias a la intervención oportuna de ciudadanos que se hallaban en el lugar y que actuaron antes de que llegaran los cuerpos de emergencia.
Personal de Protección Civil de El Marqués brinda atención prehospitalaria a uno de los dos adultos rescatados tras caer un vehículo a la presa del Carmen la noche del 20 de julio de 2026. Protección Civil El Marqués
Los rescatistas brindaron atención prehospitalaria a ambos ocupantes, dos adultos que, pese a las circunstancias del incidente, no presentaron lesiones de consideración.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués también participó en la atención del reporte.
Personal de Protección Civil de El Marqués brinda atención prehospitalaria a uno de los dos adultos rescatados tras caer un vehículo a la presa del Carmen la noche del 20 de julio de 2026. Protección Civil El Marqués
La dependencia municipal aprovechó el incidente para emitir un llamado a la ciudadanía: evitar conducir bajo el efecto del alcohol y no aproximarse con vehículos a zonas aledañas a presas, bordos o cuerpos de agua, especialmente durante la noche, cuando las condiciones de visibilidad reducen el margen de reacción ante cualquier imprevisto.
Personal de Protección Civil de El Marqués brinda atención prehospitalaria a uno de los dos adultos rescatados tras caer un vehículo a la presa del Carmen la noche del 20 de julio de 2026. Protección Civil El Marqués
La presa del Carmen ha registrado incidentes previos. En octubre de 2025, un joven de 17 años perdió la vida en ese cuerpo de agua en circunstancias distintas, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones en sus alrededores.