Rescata Protección Civil a dos personas tras caer vehículo a presa del Carmen en El Marqués

Ciudadanos auxiliaron a los ocupantes antes de que llegara Protección Civil; ninguno presentó lesiones de consideración.

Rescatista de Protección Civil El Marqués atiende a una de las dos personas rescatadas tras caer un vehículo a la presa del Carmen durante la noche del 20 de julio de 2026.

Personal de Protección Civil de El Marqués brinda atención prehospitalaria a uno de los dos adultos rescatados tras caer un vehículo a la presa del Carmen la noche del 20 de julio de 2026.

Protección Civil El Marqués
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 20 de julio de 2026.— Personal de Protección Civil del municipio de El Marqués atendió esta noche el reporte de un vehículo que cayó a la presa del Carmen.

Al arribo de los elementos, las dos personas que viajaban en la unidad ya se encontraban fuera del agua, gracias a la intervención oportuna de ciudadanos que se hallaban en el lugar y que actuaron antes de que llegaran los cuerpos de emergencia.

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Los rescatistas brindaron atención prehospitalaria a ambos ocupantes, dos adultos que, pese a las circunstancias del incidente, no presentaron lesiones de consideración.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués también participó en la atención del reporte.

Rescatista de Protecci\u00f3n Civil El Marqu\u00e9s atiende a una de las dos personas rescatadas tras caer un veh\u00edculo a la presa del Carmen durante la noche del 20 de julio de 2026. Personal de Protección Civil de El Marqués brinda atención prehospitalaria a uno de los dos adultos rescatados tras caer un vehículo a la presa del Carmen la noche del 20 de julio de 2026. Protección Civil El Marqués

La dependencia municipal aprovechó el incidente para emitir un llamado a la ciudadanía: evitar conducir bajo el efecto del alcohol y no aproximarse con vehículos a zonas aledañas a presas, bordos o cuerpos de agua, especialmente durante la noche, cuando las condiciones de visibilidad reducen el margen de reacción ante cualquier imprevisto.

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La presa del Carmen ha registrado incidentes previos. En octubre de 2025, un joven de 17 años perdió la vida en ese cuerpo de agua en circunstancias distintas, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones en sus alrededores.

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