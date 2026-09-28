Corregidora, 27 de septiembre de 2026.- Policías estatales rescataron con vida en Corregidora a una persona que había sido privada de la libertad, luego de un operativo que dejó a dos oficiales heridos por arma de fuego, informó Iovan Elías Pérez, secretario de Seguridad Ciudadana, a través de las cuentas oficiales de la dependencia.

El hecho que originó la persecución ocurrió en el municipio de Pedro Escobedo. Mediante el análisis de información y el seguimiento operativo del caso, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ubicó en Corregidora una camioneta RAM Pick Up de doble cabina, color plata y con placas de Querétaro, relacionada con la privación de la libertad.

Cerca de las 03:00 horas, cámaras del C4 detectaron la camioneta circulando sobre la autopista México-Querétaro, con dirección a la capital del estado. A la altura del municipio de El Marqués, policías estatales intentaron marcarle el alto. El conductor no se detuvo.

Elementos que participaron en el operativo señalaron que en la unidad viajaban, además de la víctima, al menos cinco hombres armados. Al negarse a detener la marcha, los tripulantes respondieron con disparos. En el intercambio de fuego, dos elementos de la Policía Estatal resultaron heridos y recibieron atención médica; la SSC no precisó su condición de salud.

De acuerdo con los mismos elementos que participaron en el operativo, una automovilista ajena a la persecución murió al ser alcanzada por una bala perdida mientras circulaba por la autopista México-Querétaro, entre las comunidades de El Carmen y San Isidro Miranda, en el municipio de El Marqués. Ese dato no aparece en el reporte oficial de la SSC, que se limitó a confirmar el rescate de la víctima y las lesiones de los dos oficiales.

La persecución continuó hacia Paseo Constituyentes, en dirección a Celaya, con la aparente intención de cruzar al estado de Guanajuato. En el trayecto, los tripulantes arrojaron ponchallantas que impactaron al menos dos patrullas y reventaron sus neumáticos, según los policías consultados. Policías estatales cerraron finalmente el paso a la camioneta con una maniobra en las inmediaciones de Plaza Mayorazgo y el Walmart de El Pueblito, en Corregidora, donde el vehículo se accidentó y fue abandonado por sus ocupantes.

Ahí fue localizada la persona que había sido privada de la libertad. Los oficiales la pusieron a salvo y solicitaron su atención y valoración por personal especializado; la SSC reportó su entrega a la Unidad de Atención a Víctimas (GAVI) para su contención.

Las armas de fuego localizadas al interior de la camioneta, junto con otros indicios, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE), que continuará las investigaciones para esclarecer el hecho delictivo de Pedro Escobedo y determinar las responsabilidades correspondientes. Elementos que participaron en el operativo señalaron también que una persona fue detenida; ese dato tampoco figura en el comunicado oficial de la SSC.

El fiscal general del Estado, Víctor de Jesús Hernández, informó en fechas recientes que Querétaro cerró 2025 y mantiene en 2026 cero casos de secuestro registrados, además de una reducción del 29% en homicidios dolosos. La persona rescatada la madrugada del 26 de septiembre en Corregidora había sido privada de la libertad y trasladada con vida en una camioneta con al menos cinco hombres armados, y quedó libre solo después de una persecución con disparos que dejó dos policías heridos y, según elementos que participaron en el operativo, una muerte civil que la versión oficial todavía no reconoce.