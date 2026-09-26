Fuga de gas LP provocó incendio en comercio de Carrillo Puerto

Tres tanques de gas LP expuestos al calor fueron retirados; el inmueble quedó bajo recomendaciones de Protección Civil.

Bomberos y personal de Protección Civil revisan comercio tras incendio por gas LP en Felipe Carrillo Puerto, Querétaro
  • Personal de la CEPCQ, Bomberos Querétaro, Protección Civil Municipal y la SSPMQ atendió el incendio; fueron retirados tres tanques de gas LP expuestos al calor.
Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- Una fuga de gas LP originó un incendio al interior de un comercio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en la capital queretana, sin que se registraran personas lesionadas.

El siniestro fue atendido por personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), en coordinación con Bomberos Querétaro, Protección Civil Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ).

Como medida preventiva, fueron retirados tres tanques de gas LP que estuvieron expuestos al calor.

La situación quedó controlada y el inmueble permaneció bajo las recomendaciones correspondientes de Protección Civil.

La CEPCQ recomendó revisar de forma periódica mangueras, conexiones y reguladores de gas LP. Ante cualquier olor a gas, pidió no encender ni apagar interruptores, ventilar el lugar solo si es seguro hacerlo, alejarse y reportarlo al 9-1-1.

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