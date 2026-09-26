Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- Una fuga de gas LP originó un incendio al interior de un comercio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en la capital queretana, sin que se registraran personas lesionadas.
El siniestro fue atendido por personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), en coordinación con Bomberos Querétaro, Protección Civil Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ).
Como medida preventiva, fueron retirados tres tanques de gas LP que estuvieron expuestos al calor.
La situación quedó controlada y el inmueble permaneció bajo las recomendaciones correspondientes de Protección Civil.
La CEPCQ recomendó revisar de forma periódica mangueras, conexiones y reguladores de gas LP. Ante cualquier olor a gas, pidió no encender ni apagar interruptores, ventilar el lugar solo si es seguro hacerlo, alejarse y reportarlo al 9-1-1.
La fuga de gas LP originó el incendio al interior de un comercio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, sin personas lesionadas.Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro