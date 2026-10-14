San Juan del Río, 14 de octubre de 2026.- Los cajones especiales, las rampas de acceso para personas con discapacidad y las áreas de carga y descarga de calles del primer cuadro del centro histórico de San Juan del Río comenzaron a recibir trabajos de remarcado, informó la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano municipal.

La intención, de acuerdo con la dependencia, es favorecer la movilidad y que los automovilistas respeten esos espacios.

En el caso de las rampas de acceso, el remarcado las vuelve visibles para quienes conducen, de manera que el paso destinado a personas con discapacidad no quede ocupado por vehículos estacionados.

Lo mismo aplica a los cajones especiales: delimitados con pintura nueva, quedan identificados como lugares reservados y no como espacios de estacionamiento disponibles para cualquier automovilista.

Las áreas de carga y descarga forman parte del mismo paquete. Su remarcado señala dónde se realizan esas maniobras dentro del primer cuadro de la ciudad.

En una de las primeras intervenciones, personal de la dependencia fijó con soplete el símbolo de accesibilidad sobre un cajón pintado de azul, delimitado por una franja amarilla sobre el empedrado de la calle.

Los trabajos los ejecuta la Dirección de Obra Institucional y forman parte de los programas de mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

La dependencia precisó que el remarcado atiende instrucciones del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.