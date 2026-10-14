Pinal de Amoles, 14 de octubre de 2026.- Productores de ganado bovino de Puerto del Rodezno recibieron el servicio de aretado de sus animales, que el Ayuntamiento de Pinal de Amoles ofrece sin costo a las y los ganaderos del municipio a través de su área de Desarrollo Rural y Sustentable.

La visita a Puerto del Rodezno es una más de las jornadas de identificación de ganado que esa área municipal continúa realizando en las comunidades, de acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal.

El trabajo se concentró en el hato bovino de la localidad.

Según el ayuntamiento, el aretado busca dar certeza en la identificación y el control del ganado, en beneficio de las y los productores de la comunidad.

El servicio es totalmente gratuito. Quien cría ganado en Pinal de Amoles no tiene que pagar para que sus animales sean aretados.

Tampoco es necesario esperar a que una jornada llegue a la comunidad: el aretado puede solicitarse directamente en las oficinas de Desarrollo Rural y Sustentable, donde el personal del área atiende a los ganaderos.

La atención está abierta a las y los productores de todo el municipio, no solo a los de Puerto del Rodezno.