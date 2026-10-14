Aretado gratuito de ganado bovino en Pinal de Amoles

La jornada de identificación llegó a Puerto del Rodezno; las y los ganaderos del municipio pueden pedir el servicio en Desarrollo Rural y Sustentable.

Aretado de un becerro durante la jornada de identificación de ganado bovino en Puerto del Rodezno, Pinal de Amoles; un hombre sostiene al animal mientras otra persona lo sujeta con una cuerda junto a un corral de madera.

El aretado de ganado bovino en Puerto del Rodezno forma parte de las jornadas de identificación del área de Desarrollo Rural y Sustentable de Pinal de Amoles; el servicio es gratuito para los productores del municipio.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 14, 2026
Mariana Torres García

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Pinal de Amoles, 14 de octubre de 2026.- Productores de ganado bovino de Puerto del Rodezno recibieron el servicio de aretado de sus animales, que el Ayuntamiento de Pinal de Amoles ofrece sin costo a las y los ganaderos del municipio a través de su área de Desarrollo Rural y Sustentable.

La visita a Puerto del Rodezno es una más de las jornadas de identificación de ganado que esa área municipal continúa realizando en las comunidades, de acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal.

El trabajo se concentró en el hato bovino de la localidad.

Según el ayuntamiento, el aretado busca dar certeza en la identificación y el control del ganado, en beneficio de las y los productores de la comunidad.

El servicio es totalmente gratuito. Quien cría ganado en Pinal de Amoles no tiene que pagar para que sus animales sean aretados.

Tampoco es necesario esperar a que una jornada llegue a la comunidad: el aretado puede solicitarse directamente en las oficinas de Desarrollo Rural y Sustentable, donde el personal del área atiende a los ganaderos.

La atención está abierta a las y los productores de todo el municipio, no solo a los de Puerto del Rodezno.

gobierno ganaderia pinal de amoles

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