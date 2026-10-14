Corregidora dona predio a SEP para bachillerato en El Milagrito

El plantel del Bachillerato Nacional Margarita Maza contempla una inversión cercana a 25 millones de pesos, con espacios educativos y equipamiento, según el municipio.

Josué David Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, levanta la mano junto a regidores durante la votación de la donación de predio para el bachillerato en El Milagrito.

El presidente municipal Josué David Guerrero Trápala y las y los regidores aprobaron por unanimidad donar un predio a la SEP para el Bachillerato Nacional Margarita Maza en El Milagrito.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Corregidora, 14 de octubre de 2026.- El Ayuntamiento de Corregidora aprobó por unanimidad donar un predio municipal a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza en la comunidad de El Milagrito.

El acuerdo fue votado por el presidente municipal, Josué David Guerrero Trápala, y por las y los regidores que integran el Cabildo, sin un solo voto en contra.

Con la donación, el terreno deja de formar parte del patrimonio municipal y se destina a la dependencia federal para que ahí se levante el plantel de educación media superior.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 25 millones de pesos, de acuerdo con el gobierno municipal.

Según la administración municipal, el bachillerato contará con espacios educativos y equipamiento, con el propósito de que más jóvenes continúen sus estudios.

Para las y los jóvenes de El Milagrito, el acuerdo abre la posibilidad de cursar el bachillerato en un plantel ubicado dentro de su propia comunidad.

El municipio atribuyó el avance a la suma de esfuerzos de los gobiernos municipal, estatal y federal, y lo presentó como parte de la creación de más oportunidades educativas para las familias de Corregidora.

Con la aprobación del Cabildo, el desarrollo del plantel corresponde ahora a la SEP, destinataria del terreno.

gobierno corregidora chepe guerrero predios

Reciente

Zanahorias recién cosechadas con tierra y hojas verdes, hortaliza cuyo precio por kilo en México monitoreó la Profeco
México

Kilo de zanahoria va de 8 a 31.90 pesos en México: Profeco

.La Central de Abasto de la Ciudad de México ofreció el kilo más barato; Súper Kompras, en Toluca, registró el más caro.

Aretado de un becerro durante la jornada de identificación de ganado bovino en Puerto del Rodezno, Pinal de Amoles; un hombre sostiene al animal mientras otra persona lo sujeta con una cuerda junto a un corral de madera.
Querétaro

Aretado gratuito de ganado bovino en Pinal de Amoles

La jornada de identificación llegó a Puerto del Rodezno; las y los ganaderos del municipio pueden pedir el servicio en Desarrollo Rural y Sustentable.

Rescatistas cortan con esmeriladora la parte inferior de un portón en Amazcala, El Marqués, para liberar a un perro cubierto con una manta protectora.
Querétaro

Rescatan a perro atrapado en un portón en Amazcala, El Marqués

La maniobra se hizo con Fatdog Rescue & Safety Services y personal veterinario; durante el corte, el perro fue protegido de chispas y partículas.

Cuadrilla municipal rehabilita una banqueta en la colonia Benito Juárez de San Juan del Río, junto a un camión de volteo que descarga material, con cimbra, varilla y sacos de cemento sobre la acera
San Juan del Río

Rehabilitan banquetas en colonia Benito Juárez, San Juan del Río

La Dirección de Obra Institucional ejecuta los trabajos en Agustín Melgar, Aldama, Francisco Villa y Emiliano Zapata.