Corregidora, 14 de octubre de 2026.- El Ayuntamiento de Corregidora aprobó por unanimidad donar un predio municipal a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza en la comunidad de El Milagrito.

El acuerdo fue votado por el presidente municipal, Josué David Guerrero Trápala, y por las y los regidores que integran el Cabildo, sin un solo voto en contra.

Con la donación, el terreno deja de formar parte del patrimonio municipal y se destina a la dependencia federal para que ahí se levante el plantel de educación media superior.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 25 millones de pesos, de acuerdo con el gobierno municipal.

Según la administración municipal, el bachillerato contará con espacios educativos y equipamiento, con el propósito de que más jóvenes continúen sus estudios.

Para las y los jóvenes de El Milagrito, el acuerdo abre la posibilidad de cursar el bachillerato en un plantel ubicado dentro de su propia comunidad.

El municipio atribuyó el avance a la suma de esfuerzos de los gobiernos municipal, estatal y federal, y lo presentó como parte de la creación de más oportunidades educativas para las familias de Corregidora.

Con la aprobación del Cabildo, el desarrollo del plantel corresponde ahora a la SEP, destinataria del terreno.