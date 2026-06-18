Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- La Plataforma Nacional de Registros Civiles incorporará el 22 de junio la solicitud digital de constancias de inexistencia de nacimiento y matrimonio.
Los nuevos servicios estarán disponibles en Mi Registro Civil, plataforma que concentra procedimientos de las 32 entidades federativas y de las oficinas consulares mexicanas.
El sistema ya permite obtener actas de nacimiento, matrimonio y defunción, solicitar correcciones, incorporar documentos que no aparecen en internet y certificar la CURP contra los libros del Registro Civil.
La plataforma acumula 18 millones de usuarios y concentra digitalmente 80% de los servicios con mayor demanda.
¿Qué trámites pueden realizarse en Mi Registro Civil?
Las personas pueden solicitar la corrección de errores cuando el acta física y la información mostrada en el sistema no coinciden, por ejemplo, cuando aparece incompleto el nombre del titular.
También es posible pedir que un acta sea incorporada a internet cuando todavía no se encuentra disponible para consulta o descarga.
La certificación de CURP permite validar que la clave coincide con la información asentada en los libros registrales.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que la digitalización evita que una persona tenga que viajar a su entidad de nacimiento para solicitar una corrección.
Antes de la integración nacional, quienes residían en otra entidad o fuera del país podían verse obligados a trasladarse hasta el Registro Civil de origen y regresar posteriormente para recoger el documento corregido.
La plataforma redujo de 28 a 20 los trámites relacionados con registros civiles y disminuyó de ocho a cinco el promedio de requisitos.
Los servicios se realizan en miregistrocivil.gob.mx. Los usuarios deben verificar que ingresan al dominio oficial antes de proporcionar información personal o realizar algún pago.