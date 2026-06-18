Registro Civil permitirá solicitar nuevas constancias por internet

La plataforma nacional también permite corregir datos, solicitar actas no disponibles en línea y certificar la CURP.

portal Mi Registro Civil con opciones para solicitar actas y correcciones.

La plataforma incorporará dos nuevas constancias digitales a partir del 22 de junio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- La Plataforma Nacional de Registros Civiles incorporará el 22 de junio la solicitud digital de constancias de inexistencia de nacimiento y matrimonio.

Los nuevos servicios estarán disponibles en Mi Registro Civil, plataforma que concentra procedimientos de las 32 entidades federativas y de las oficinas consulares mexicanas.

El sistema ya permite obtener actas de nacimiento, matrimonio y defunción, solicitar correcciones, incorporar documentos que no aparecen en internet y certificar la CURP contra los libros del Registro Civil.

La plataforma acumula 18 millones de usuarios y concentra digitalmente 80% de los servicios con mayor demanda.

¿Qué trámites pueden realizarse en Mi Registro Civil?

Las personas pueden solicitar la corrección de errores cuando el acta física y la información mostrada en el sistema no coinciden, por ejemplo, cuando aparece incompleto el nombre del titular.

También es posible pedir que un acta sea incorporada a internet cuando todavía no se encuentra disponible para consulta o descarga.

La certificación de CURP permite validar que la clave coincide con la información asentada en los libros registrales.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que la digitalización evita que una persona tenga que viajar a su entidad de nacimiento para solicitar una corrección.

Antes de la integración nacional, quienes residían en otra entidad o fuera del país podían verse obligados a trasladarse hasta el Registro Civil de origen y regresar posteriormente para recoger el documento corregido.

La plataforma redujo de 28 a 20 los trámites relacionados con registros civiles y disminuyó de ocho a cinco el promedio de requisitos.

Los servicios se realizan en miregistrocivil.gob.mx. Los usuarios deben verificar que ingresan al dominio oficial antes de proporcionar información personal o realizar algún pago.

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