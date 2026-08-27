Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para que toda persona que aspire a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México renuncie a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidata, en caso de tenerla.
"El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad", planteó la mandataria durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".
Sheinbaum señaló que el texto vigente de la Constitución deja un vacío: "no queda claro —y ha habido gobernadores que tienen doble nacionalidad— no queda claro que deben renunciar a la… si tienen otra nacionalidad, antes de ser candidato". Con la reforma, dijo, quien se inscriba como aspirante al Ejecutivo federal o estatal deberá renunciar a otra ciudadanía y conservar únicamente la mexicana.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, precisó que los artículos 82, 116 y 122 constitucionales ya exigen ser mexicano por nacimiento para ocupar esos cargos, pero que el artículo 32 solo reserva esa condición a quienes "no adquieran otra nacionalidad", sin obligar expresamente a la renuncia previa al registro. Esa redacción, dijo, "genera un vacío que ha dado lugar a confusiones interpretativas".
La propuesta de reforma al artículo 82 establece que, para ser Presidente o Presidenta, la persona deberá ser mexicana por nacimiento, "no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato".
El texto añade que quien ejerza el cargo tampoco podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante su gestión, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana, incluido el uso de pasaporte extranjero o el acogerse a protección diplomática de otro país.
La misma redacción se replicaría en los artículos 116 y 122, aplicables a gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno capitalina. Sheinbaum informó que, una vez aprobada la reforma constitucional, su gobierno propondrá también modificaciones a la Ley de Nacionalidad para fijar el procedimiento con el que los aspirantes podrán renunciar a su otra nacionalidad ante las autoridades mexicanas y las del país correspondiente.