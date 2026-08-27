Sheinbaum propone prohibir doble nacionalidad en gobernantes

La consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que la medida corrige un vacío interpretativo del artículo 32 constitucional.

Claudia Sheinbaum durante el anuncio de la reforma constitucional sobre doble nacionalidad, agosto 2026.

La propuesta plantea reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para prohibir la doble nacionalidad en la Presidencia y las gubernaturas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para que toda persona que aspire a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México renuncie a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidata, en caso de tenerla.

"El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad", planteó la mandataria durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".

Sheinbaum señaló que el texto vigente de la Constitución deja un vacío: "no queda claro —y ha habido gobernadores que tienen doble nacionalidad— no queda claro que deben renunciar a la… si tienen otra nacionalidad, antes de ser candidato". Con la reforma, dijo, quien se inscriba como aspirante al Ejecutivo federal o estatal deberá renunciar a otra ciudadanía y conservar únicamente la mexicana.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, precisó que los artículos 82, 116 y 122 constitucionales ya exigen ser mexicano por nacimiento para ocupar esos cargos, pero que el artículo 32 solo reserva esa condición a quienes "no adquieran otra nacionalidad", sin obligar expresamente a la renuncia previa al registro. Esa redacción, dijo, "genera un vacío que ha dado lugar a confusiones interpretativas".

La propuesta de reforma al artículo 82 establece que, para ser Presidente o Presidenta, la persona deberá ser mexicana por nacimiento, "no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato".

El texto añade que quien ejerza el cargo tampoco podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante su gestión, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana, incluido el uso de pasaporte extranjero o el acogerse a protección diplomática de otro país.

La misma redacción se replicaría en los artículos 116 y 122, aplicables a gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno capitalina. Sheinbaum informó que, una vez aprobada la reforma constitucional, su gobierno propondrá también modificaciones a la Ley de Nacionalidad para fijar el procedimiento con el que los aspirantes podrán renunciar a su otra nacionalidad ante las autoridades mexicanas y las del país correspondiente.

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