Vuelca tractocamión cargado de cristales en distribuidor vial de Santa Rosa Jáuregui; vidrios cubren la autopista 57

El material quedó disperso sobre el carril que conduce del libramiento Noreste hacia la autopista San Luis Potosí-Querétaro; socorristas de Protección Civil del municipio de Querétaro valoraron la zona.

Vista general del tractocamión volcado sobre el guardarrail del distribuidor vial de la autopista 57 en Santa Rosa Jáuregui, con cristales y escombros esparcidos a lo largo de la vía

La volcadura del tractocamión derramó su carga de cristales sobre varios metros del carril del distribuidor vial, en la confluencia de los ramales a México, San Luis Potosí y el Parque Industrial Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de julio de 2026.- Un tractocamión que transportaba una carga de cristales volcó sobre el distribuidor vial ubicado en las inmediaciones del Parque Industrial Querétaro, en la zona de Santa Rosa Jáuregui, en lo que derivó en uno de los siniestros viales de mayor espectacularidad registrados recientemente en la autopista federal 57.

El accidente movilizó a socorristas de Protección Civil del municipio de Querétaro, quienes se trasladaron al lugar para valorar las condiciones del material derramado —láminas y fragmentos de vidrio de gran tamaño— sobre el carril que conduce desde la autopista San Luis Potosí-Querétaro hacia el libramiento Noreste, en el nudo vial donde convergen los ramales a México (vía cuota), San Luis Potosí y el Parque Industrial Querétaro.

Socorrista de Protecci\u00f3n Civil del municipio de Quer\u00e9taro observa el tractocami\u00f3n volcado y los cristales derramados en el distribuidor vial de Santa Rosa J\u00e1uregui sobre la autopista 57 Personal de Protección Civil municipal evaluó la zona del siniestro en el distribuidor vial de Santa Rosa Jáuregui, donde el tractocamión quedó recostado sobre el guardarrail y su carga de cristales cubrió la calzada.

Las imágenes captadas en la escena muestran el tractocamión recostado sobre el guardarrail metálico del distribuidor, con la caja abierta y toneladas de cristales esparcidos a lo largo de varios metros de calzada. La magnitud del derrame obligó al despliegue de brigadas de trabajadores que, equipados con barras metálicas y chalecos de alta visibilidad, iniciaron las labores de retiro del material para restablecer la circulación en el tramo.

De acuerdo con la información disponible, el siniestro no dejó víctimas reportadas. Las autoridades municipales no precisaron de manera inmediata las causas de la volcadura ni el origen o destino del vehículo de carga.

Trabajadores con chalecos de alta visibilidad retiran cristales de la calzada del distribuidor vial tras la volcadura del tractocami\u00f3n en Santa Rosa J\u00e1uregui, Quer\u00e9taro Brigadas de trabajadores iniciaron las labores de limpieza en el carril afectado, retirando con barras metálicas los fragmentos de vidrio esparcidos tras la volcadura.

El tramo afectado forma parte de uno de los corredores logísticos más transitados del centro del país, donde la autopista 57 articula el movimiento de carga pesada entre la Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y el norte de la República. El nudo vial de Santa Rosa Jáuregui concentra además el acceso directo al Parque Industrial Querétaro, lo que incrementa la frecuencia de vehículos de carga en la zona.

Rotativo está en seguimiento del caso para informar sobre el restablecimiento total de la vialidad y las conclusiones de Protección Civil.

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