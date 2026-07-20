Querétaro, 20 de julio de 2026.- Un tractocamión que transportaba una carga de cristales volcó sobre el distribuidor vial ubicado en las inmediaciones del Parque Industrial Querétaro, en la zona de Santa Rosa Jáuregui, en lo que derivó en uno de los siniestros viales de mayor espectacularidad registrados recientemente en la autopista federal 57.
El accidente movilizó a socorristas de Protección Civil del municipio de Querétaro, quienes se trasladaron al lugar para valorar las condiciones del material derramado —láminas y fragmentos de vidrio de gran tamaño— sobre el carril que conduce desde la autopista San Luis Potosí-Querétaro hacia el libramiento Noreste, en el nudo vial donde convergen los ramales a México (vía cuota), San Luis Potosí y el Parque Industrial Querétaro.
Personal de Protección Civil municipal evaluó la zona del siniestro en el distribuidor vial de Santa Rosa Jáuregui, donde el tractocamión quedó recostado sobre el guardarrail y su carga de cristales cubrió la calzada.
Las imágenes captadas en la escena muestran el tractocamión recostado sobre el guardarrail metálico del distribuidor, con la caja abierta y toneladas de cristales esparcidos a lo largo de varios metros de calzada. La magnitud del derrame obligó al despliegue de brigadas de trabajadores que, equipados con barras metálicas y chalecos de alta visibilidad, iniciaron las labores de retiro del material para restablecer la circulación en el tramo.
De acuerdo con la información disponible, el siniestro no dejó víctimas reportadas. Las autoridades municipales no precisaron de manera inmediata las causas de la volcadura ni el origen o destino del vehículo de carga.
Brigadas de trabajadores iniciaron las labores de limpieza en el carril afectado, retirando con barras metálicas los fragmentos de vidrio esparcidos tras la volcadura.
El tramo afectado forma parte de uno de los corredores logísticos más transitados del centro del país, donde la autopista 57 articula el movimiento de carga pesada entre la Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y el norte de la República. El nudo vial de Santa Rosa Jáuregui concentra además el acceso directo al Parque Industrial Querétaro, lo que incrementa la frecuencia de vehículos de carga en la zona.
Rotativo está en seguimiento del caso para informar sobre el restablecimiento total de la vialidad y las conclusiones de Protección Civil.