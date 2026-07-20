San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río ejercerá una inversión cercana a 90 millones de pesos en obra hidráulica durante el segundo semestre de 2026, con la construcción de un tanque de almacenamiento de 1,500 metros cúbicos en la colonia Solares Bajío como la obra de mayor envergadura del paquete.

El director del organismo, Antonio Pérez Cabrera, explicó que el tanque —de tecnología inglesa, con estructura empedrada y láminas galvanizadas— tendrá una capacidad tres veces mayor a la de los depósitos que JAPAM ha entregado hasta ahora en Lomas de la Estancia y Los Cerritos, con una inversión de 20.31 millones de pesos.

El funcionario señaló que Solares Bajío es una zona de crecimiento habitacional exponencial, donde ya se construyen las primeras viviendas de un proyecto de Infonavit que prevé entregarse en los próximos días.

El paquete contempla además la ampliación de la red de agua potable en la carretera estatal 300 para conectar a la comunidad de Ojo de Agua, con una inversión de 2.22 millones de pesos, y la sustitución de la línea de conducción de agua potable del pozo 28, en la zona de Cerro Gordo, con tubería de acero al carbón de ocho pulgadas y una longitud de 1.3 kilómetros, con un costo de 9.10 millones de pesos.

En materia de medición, JAPAM instalará 3,282 micromedidores en los sectores 16 y 19, que corresponden a las zonas de Jazmines, Santa Lucía, San Sebastián y y otra localidad. Pérez Cabrera indicó que se trata de sustituir equipos con más de una década en operación por dispositivos de mayor precisión.

El organismo también construirá un colector sanitario de 1.2 kilómetros con tubería de 12 pulgadas en las calles Flor de Amapola, Orquídea, Crisantemo, Rayito de Sol y Pensamiento, con una inversión de 7.9 millones de pesos.

Con recursos propios, JAPAM ejecutará una decena de obras menores de ampliación de redes de agua potable y drenaje sanitario en colonias como Real San Antonio, Espíritu Santo, San Isidro y San José Galindo, además de trabajos de mantenimiento en el inmueble de la Hacienda Cerro Gordo, sede del Centro de Atención Municipal en la zona oriente, con una inversión de 3.5 millones de pesos.

A este monto se suman dos proyectos adicionales que elevan la inversión total del organismo a cerca de 90 millones de pesos para lo que resta del año: la construcción de una planta de tratamiento en Sabino Chico, con 16 millones de pesos, y la construcción y equipamiento de un nuevo pozo cerca del Centro Expositor, zona que Pérez Cabrera describió como de alto crecimiento por la llegada de inversiones privadas, con una inversión de 20 millones de pesos.

El funcionario indicó que JAPAM mantiene además tres programas permanentes: Agua a tu Alcance, que este año instalará 200 bebederos adicionales en escuelas y comunidades; Raíces del Agua, con una inversión de 12 millones de pesos para la restauración de suelo y captación de agua en el acuífero de la Cuenca de San Juan del Río; y Agua Segura, que distribuye tinacos de mil cien litros y cisternas de cinco mil litros a bajo costo entre familias con menor capacidad de almacenamiento.