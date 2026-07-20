JAPAM invertirá casi 90 millones de pesos en agua potable y drenaje en San Juan del Río en el segundo semestre

El paquete incluye also la sustitución de la línea de conducción del pozo 28 y la instalación de más de 3 mil micromedidores en cuatro sectores de la ciudad.

JAPAM invertirá cerca de 90 millones de pesos en infraestructura hidráulica en San Juan del Río, incluyendo la construcción de un tanque de almacenamiento de 1,500 metros cúbicos en la colonia Solares Bajío.

La JAPAM ejecutará durante el segundo semestre de 2026 un paquete de obras hidráulicas cercano a los 90 millones de pesos, encabezado por un tanque de almacenamiento en Solares Bajío y proyectos para ampliar la cobertura de agua potable y drenaje en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río ejercerá una inversión cercana a 90 millones de pesos en obra hidráulica durante el segundo semestre de 2026, con la construcción de un tanque de almacenamiento de 1,500 metros cúbicos en la colonia Solares Bajío como la obra de mayor envergadura del paquete.

El director del organismo, Antonio Pérez Cabrera, explicó que el tanque —de tecnología inglesa, con estructura empedrada y láminas galvanizadas— tendrá una capacidad tres veces mayor a la de los depósitos que JAPAM ha entregado hasta ahora en Lomas de la Estancia y Los Cerritos, con una inversión de 20.31 millones de pesos.

El funcionario señaló que Solares Bajío es una zona de crecimiento habitacional exponencial, donde ya se construyen las primeras viviendas de un proyecto de Infonavit que prevé entregarse en los próximos días.

El paquete contempla además la ampliación de la red de agua potable en la carretera estatal 300 para conectar a la comunidad de Ojo de Agua, con una inversión de 2.22 millones de pesos, y la sustitución de la línea de conducción de agua potable del pozo 28, en la zona de Cerro Gordo, con tubería de acero al carbón de ocho pulgadas y una longitud de 1.3 kilómetros, con un costo de 9.10 millones de pesos.

En materia de medición, JAPAM instalará 3,282 micromedidores en los sectores 16 y 19, que corresponden a las zonas de Jazmines, Santa Lucía, San Sebastián y y otra localidad. Pérez Cabrera indicó que se trata de sustituir equipos con más de una década en operación por dispositivos de mayor precisión.

El organismo también construirá un colector sanitario de 1.2 kilómetros con tubería de 12 pulgadas en las calles Flor de Amapola, Orquídea, Crisantemo, Rayito de Sol y Pensamiento, con una inversión de 7.9 millones de pesos.

Con recursos propios, JAPAM ejecutará una decena de obras menores de ampliación de redes de agua potable y drenaje sanitario en colonias como Real San Antonio, Espíritu Santo, San Isidro y San José Galindo, además de trabajos de mantenimiento en el inmueble de la Hacienda Cerro Gordo, sede del Centro de Atención Municipal en la zona oriente, con una inversión de 3.5 millones de pesos.

A este monto se suman dos proyectos adicionales que elevan la inversión total del organismo a cerca de 90 millones de pesos para lo que resta del año: la construcción de una planta de tratamiento en Sabino Chico, con 16 millones de pesos, y la construcción y equipamiento de un nuevo pozo cerca del Centro Expositor, zona que Pérez Cabrera describió como de alto crecimiento por la llegada de inversiones privadas, con una inversión de 20 millones de pesos.

El funcionario indicó que JAPAM mantiene además tres programas permanentes: Agua a tu Alcance, que este año instalará 200 bebederos adicionales en escuelas y comunidades; Raíces del Agua, con una inversión de 12 millones de pesos para la restauración de suelo y captación de agua en el acuífero de la Cuenca de San Juan del Río; y Agua Segura, que distribuye tinacos de mil cien litros y cisternas de cinco mil litros a bajo costo entre familias con menor capacidad de almacenamiento.

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