SEDIF activa Comedores Móviles en Ezequiel Montes con capacidad para 800 raciones diarias

El programa permanecerá 15 días en la comunidad con apoyo de voluntarias y supervisión nutricional del DIF

Comedor móvil del Sistema Estatal DIF instalado en la comunidad de Villa Progreso, en Ezequiel Montes, para brindar alimentos a la población.
El Sistema Estatal DIF puso en marcha el programa "Nosotros Vamos, Comedores Móviles 2026" en Villa Progreso, Ezequiel Montes, con capacidad para servir hasta 800 raciones diarias entre sus cuatro unidades.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ezequiel Montes, 20 de julio de 2026.- El Sistema Estatal DIF (SEDIF) instaló el programa "Nosotros Vamos, Comedores Móviles 2026" en la comunidad de Villa Progreso, municipio de Ezequiel Montes, con capacidad para atender hasta 200 personas por jornada en cada una de sus cuatro unidades activas, lo que representa una oferta de hasta 800 raciones diarias en total.

Comedor m\u00f3vil del Sistema Estatal DIF instalado en la comunidad de Villa Progreso, en Ezequiel Montes, para brindar alimentos a la poblaci\u00f3n. El Sistema Estatal DIF puso en marcha el programa "Nosotros Vamos, Comedores Móviles 2026" en Villa Progreso, Ezequiel Montes, con capacidad para servir hasta 800 raciones diarias entre sus cuatro unidades. rotativo.com.mx

La instalación fue ordenada por la presidenta del Patronato del SEDIF, Car Herrera de Kuri. El director general del organismo, Óscar Gómez Niembro, señaló que en lo que va del año el programa ha llegado a 20 comunidades de 11 municipios del estado, y afirmó que el acceso a la alimentación es un derecho fundamental.

De acuerdo con Gómez Niembro, cada unidad ofrece una comida completa y un menú distinto cada día, preparada por mujeres voluntarias bajo supervisión de especialistas en nutrición del DIF Estatal y Municipal. El programa permanece 15 días en cada localidad antes de trasladarse a la siguiente.

Comedor m\u00f3vil del Sistema Estatal DIF instalado en la comunidad de Villa Progreso, en Ezequiel Montes, para brindar alimentos a la poblaci\u00f3n. El Sistema Estatal DIF puso en marcha el programa "Nosotros Vamos, Comedores Móviles 2026" en Villa Progreso, Ezequiel Montes, con capacidad para servir hasta 800 raciones diarias entre sus cuatro unidades. rotativo.com.mx

En Ezequiel Montes, los comedores móviles operan tanto en la cabecera municipal como en Villa Progreso. Del 20 de julio al 7 de agosto, el programa también ofrecerá alimentos en Pinal de Amoles, Peñamiller, San Juan del Río y Huimilpan.

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