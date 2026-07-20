Ezequiel Montes, 20 de julio de 2026.- El Sistema Estatal DIF (SEDIF) instaló el programa "Nosotros Vamos, Comedores Móviles 2026" en la comunidad de Villa Progreso, municipio de Ezequiel Montes, con capacidad para atender hasta 200 personas por jornada en cada una de sus cuatro unidades activas, lo que representa una oferta de hasta 800 raciones diarias en total.
El Sistema Estatal DIF puso en marcha el programa "Nosotros Vamos, Comedores Móviles 2026" en Villa Progreso, Ezequiel Montes, con capacidad para servir hasta 800 raciones diarias entre sus cuatro unidades. rotativo.com.mx
La instalación fue ordenada por la presidenta del Patronato del SEDIF, Car Herrera de Kuri. El director general del organismo, Óscar Gómez Niembro, señaló que en lo que va del año el programa ha llegado a 20 comunidades de 11 municipios del estado, y afirmó que el acceso a la alimentación es un derecho fundamental.
De acuerdo con Gómez Niembro, cada unidad ofrece una comida completa y un menú distinto cada día, preparada por mujeres voluntarias bajo supervisión de especialistas en nutrición del DIF Estatal y Municipal. El programa permanece 15 días en cada localidad antes de trasladarse a la siguiente.
El Sistema Estatal DIF puso en marcha el programa "Nosotros Vamos, Comedores Móviles 2026" en Villa Progreso, Ezequiel Montes, con capacidad para servir hasta 800 raciones diarias entre sus cuatro unidades. rotativo.com.mx
En Ezequiel Montes, los comedores móviles operan tanto en la cabecera municipal como en Villa Progreso. Del 20 de julio al 7 de agosto, el programa también ofrecerá alimentos en Pinal de Amoles, Peñamiller, San Juan del Río y Huimilpan.