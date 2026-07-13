Más de 300 familias de Colinas de Santa Cruz avanzan en contratos de agua

El senador Agustín Dorantes y el director comercial de la CEA recorrieron la colonia para dar seguimiento a la elaboración de los contratos.

Un grupo de personas recorre una calle empedrada de la colonia Colinas de Santa Cruz

Vecinos y funcionarios recorren la colonia Colinas de Santa Cruz, en el norponiente de la capital, durante el seguimiento a los contratos de agua potable.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de julio de 2026.- Más de 300 familias de la colonia Colinas de Santa Cruz, en el norponiente de la capital, se encuentran en proceso de contratación del servicio de agua potable ante la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

El avance del trámite fue constatado durante un recorrido por la colonia en el que participaron el director comercial de la CEA, Salvador Martínez Ortíz, y el senador Agustín Dorantes Lámbarri, con el fin de dar seguimiento a la elaboración de los contratos.

hombres conversan con una vecina en la puerta de su domicilio El recorrido incluyó diálogo casa por casa con habitantes de la colonia. rotativo.com.mx

Ni el legislador ni la dependencia precisaron la fecha en que los contratos quedarán formalizados ni los requisitos que deberán cubrir los vecinos para concluir el trámite.

"No tengo varitas mágicas, pero si trabajamos juntos, podemos avanzar más rápido. Entonces sé cómo se gestionan las obras, sé qué puertas tocar y que cuenten conmigo para hacer equipo", expresó Dorantes Lámbarri ante los habitantes.

Un hombre habla con micr\u00f3fono ante decenas de vecinos reunidos en un patio Habitantes de Colinas de Santa Cruz participan en una reunión sobre el proceso de contratación del servicio de agua potable. rotativo.com.mx

El senador recordó que la colonia ya se benefició con obras de urbanización que, afirmó, comenzó a gestionar antes de dejar la Secretaría de Desarrollo Social en 2018, y llamó a los vecinos a mantenerse organizados para concretar más acciones.

Dorantes también respaldó el trabajo del gobernador Mauricio Kuri, quien a través de la CEA, dijo, busca garantizar el derecho al agua en la entidad.

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