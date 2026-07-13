Querétaro, 13 de julio de 2026.- Más de 300 familias de la colonia Colinas de Santa Cruz, en el norponiente de la capital, se encuentran en proceso de contratación del servicio de agua potable ante la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
El avance del trámite fue constatado durante un recorrido por la colonia en el que participaron el director comercial de la CEA, Salvador Martínez Ortíz, y el senador Agustín Dorantes Lámbarri, con el fin de dar seguimiento a la elaboración de los contratos.
El recorrido incluyó diálogo casa por casa con habitantes de la colonia. rotativo.com.mx
Ni el legislador ni la dependencia precisaron la fecha en que los contratos quedarán formalizados ni los requisitos que deberán cubrir los vecinos para concluir el trámite.
"No tengo varitas mágicas, pero si trabajamos juntos, podemos avanzar más rápido. Entonces sé cómo se gestionan las obras, sé qué puertas tocar y que cuenten conmigo para hacer equipo", expresó Dorantes Lámbarri ante los habitantes.
Habitantes de Colinas de Santa Cruz participan en una reunión sobre el proceso de contratación del servicio de agua potable. rotativo.com.mx
El senador recordó que la colonia ya se benefició con obras de urbanización que, afirmó, comenzó a gestionar antes de dejar la Secretaría de Desarrollo Social en 2018, y llamó a los vecinos a mantenerse organizados para concretar más acciones.
Dorantes también respaldó el trabajo del gobernador Mauricio Kuri, quien a través de la CEA, dijo, busca garantizar el derecho al agua en la entidad.