Querétaro prevé reforzar seguro de desempleo al cierre del año

El monto adicional aún no está definido y dependerá de las solicitudes que reciba la Secretaría del Trabajo en noviembre y diciembre.

Persona entrega su gafete sobre una mesa de oficina con una caja de pertenencias, en alusión a la pérdida de empleo y al seguro de desempleo en Querétaro

La Secretaría del Trabajo de Querétaro prevé inyectar recursos adicionales al seguro de desempleo ante las bajas laborales de noviembre y diciembre.

Ilustrativa
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 12, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 12 de octubre de 2026.- Ante la expectativa de una mayor demanda de apoyos por la pérdida de empleos durante noviembre y diciembre, la Secretaría del Trabajo de Querétaro prevé reforzar los recursos del programa de seguro de desempleo.

Liliana San Martín Castillo, titular de la dependencia, señaló que durante el último trimestre del año se contempla inyectar recursos adicionales para garantizar la atención de quienes soliciten este beneficio.

Explicó que la dependencia cuenta con una bolsa presupuestal general que permite redistribuir recursos conforme a las necesidades de cada programa.

Sin embargo, indicó que aún no se tiene definido cuánto dinero adicional será necesario, pues la cantidad dependerá de las solicitudes que se reciban durante los próximos meses.

La funcionaria estatal recordó que el cierre del año representa un periodo relevante para el comportamiento del empleo formal, debido a las bajas laborales que suelen presentarse en esas fechas.

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