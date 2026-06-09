Querétaro blinda a la niñez ante el reclutamiento criminal; no hay indicios de esta práctica en el estado: Felifer Macías

El gobierno municipal respalda iniciativas para castigar con mayor severidad a quienes involucren a niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas.

“Felifer Macías durante entrevista sobre prevención del reclutamiento de menores y estrategias de seguridad en Querétaro.”

Felifer Macías aseguró que no existen indicios de reclutamiento de menores en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 9 de junio de 2026.- Mientras diversas regiones del país enfrentan preocupaciones crecientes por el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales, Querétaro busca mantenerse al margen de esta problemática mediante acciones de prevención y blindaje institucional.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, respaldó las iniciativas que buscan endurecer las sanciones contra quienes involucren a menores de edad en actividades ilícitas, al considerar que se trata de una de las expresiones más graves de violencia que puede ejercer la delincuencia organizada.

“Las primeras víctimas del crimen organizado suelen ser precisamente las niñas, los niños y los adolescentes”, sostuvo al referirse a las propuestas que buscan fortalecer la protección de este sector de la población.

Sin indicios de reclutamiento criminal en Querétaro

El alcalde aseguró que la información revisada diariamente en las mesas de seguridad coordinadas con autoridades federales no ha detectado indicios de reclutamiento de menores ni operaciones vinculadas con delincuencia organizada dentro del estado.

Explicó que las acciones impulsadas actualmente tienen un carácter preventivo y buscan evitar que fenómenos presentes en otras entidades lleguen a territorio queretano.

La estrategia, indicó, forma parte de un esquema de blindaje que también contempla controles permanentes en las corporaciones policiales y mecanismos de evaluación para fortalecer la seguridad institucional.

Prevención antes que reacción

Macías señaló que el objetivo principal es anticiparse a posibles riesgos y fortalecer las condiciones que han permitido a Querétaro mantener indicadores de seguridad más favorables que otras regiones del país.

Bajo esta lógica, consideró que la prevención debe convertirse en una herramienta central para proteger a la niñez y preservar la estabilidad social del estado.

Destaca aprobación de homicidio vial

Durante la entrevista, el alcalde también celebró la aprobación de la iniciativa de homicidio vial impulsada por el municipio y posteriormente avalada por el Congreso local.

La reforma establece agravantes para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y provoquen hechos con consecuencias fatales, una medida que, dijo, busca fortalecer la responsabilidad y la seguridad vial.

Secretaría de Desarrollo Económico opera con normalidad

Respecto a la salida de Alejandro Sterling de la Secretaría de Desarrollo Económico, Macías informó que la separación ocurrió por motivos profesionales y personales.

Aseguró que la dependencia continúa operando con normalidad a través de sus áreas y direcciones administrativas, mientras se analiza la definición de su titularidad en próximas semanas.

Comercio informal permanece bajo seguimiento

En otro tema, el alcalde informó que el bloqueo registrado la mañana de este martes en el Centro Histórico fue atendido mediante diálogo institucional encabezado por la Secretaría de Gobierno.

Indicó que el comercio en vía pública sigue siendo uno de los temas de atención permanente para la administración municipal y reiteró que el objetivo es mantener el orden en plazas, calles y andadores, al tiempo que se generan espacios adecuados para la actividad comercial y artesanal.

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