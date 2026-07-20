Querétaro,20 de julio de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó más de seis mil millones de pesos del gasto del gobierno de Querétaro sin emitir una sola observación, informó el gobernador Mauricio Kuri González al hacer un balance semanal a través de sus redes sociales. El mandatario calificó el resultado como una constante de su administración.
En la misma comunicación, el gobernador señaló que la reforma electoral en el estado salió adelante con 19 votos a favor en el Congreso local, y destacó la aparición del águila tiana en la biosfera queretana como resultado, en su perspectiva, del trabajo en materia de desarrollo sustentable.
Indicó que durante su sexenio se han evitado más de dos millones de toneladas de CO₂ —equivalente, según sus datos, al 20 por ciento del total que el estado genera.
Kuri González informó que se reunió con la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, con quien abordó la problemática de los apagones en la entidad.
Precisó que el reto de Querétaro ya no está en la generación ni en la transmisión de energía, sino en la distribución —la llamada última milla— y que la CFE comprometió apoyo con más cuadrillas y mayor coordinación operativa.
También sostuvo un encuentro con el canciller de Panamá para explorar oportunidades de inversión y vínculos entre gobiernos subnacionales.
En el ámbito de la movilidad, el mandatario reconoció el impacto de las obras del tren en Bernau Quintana, en marcha desde la semana pasada, y anticipó que el lunes se cerrará un carril adicional.
Señaló que el municipio de Querétaro y la Agencia de Movilidad trabajan en medidas diarias de mitigación del tráfico, y que los ingenieros militares mantienen coordinación constante con el gobierno estatal y federal.