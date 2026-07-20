Querétaro obtiene cero observaciones en auditoría federal por más de 6 mil millones de pesos

El mandatario también alertó por lluvias intensas previstas para esta semana, con protección civil y presidentes municipales en máxima alerta.

Gobernador Mauricio Kuri González durante balance semanal de actividades en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González presentó el balance de la semana. Crédito: pendiente de confirmación

Gobierno del Estado de Querétaro
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro,20 de julio de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó más de seis mil millones de pesos del gasto del gobierno de Querétaro sin emitir una sola observación, informó el gobernador Mauricio Kuri González al hacer un balance semanal a través de sus redes sociales. El mandatario calificó el resultado como una constante de su administración.

En la misma comunicación, el gobernador señaló que la reforma electoral en el estado salió adelante con 19 votos a favor en el Congreso local, y destacó la aparición del águila tiana en la biosfera queretana como resultado, en su perspectiva, del trabajo en materia de desarrollo sustentable.

Indicó que durante su sexenio se han evitado más de dos millones de toneladas de CO₂ —equivalente, según sus datos, al 20 por ciento del total que el estado genera.

Kuri González informó que se reunió con la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, con quien abordó la problemática de los apagones en la entidad.

Precisó que el reto de Querétaro ya no está en la generación ni en la transmisión de energía, sino en la distribución —la llamada última milla— y que la CFE comprometió apoyo con más cuadrillas y mayor coordinación operativa.

También sostuvo un encuentro con el canciller de Panamá para explorar oportunidades de inversión y vínculos entre gobiernos subnacionales.

En el ámbito de la movilidad, el mandatario reconoció el impacto de las obras del tren en Bernau Quintana, en marcha desde la semana pasada, y anticipó que el lunes se cerrará un carril adicional.

Señaló que el municipio de Querétaro y la Agencia de Movilidad trabajan en medidas diarias de mitigación del tráfico, y que los ingenieros militares mantienen coordinación constante con el gobierno estatal y federal.

gobierno mauricio kuri transparencia

Reciente

Columnas de peregrinos queretanos caminan hacia San Juan del R\u00edo en su trayecto anual hacia la Bas\u00edlica de Guadalupe en el Tepeyac
San Juan del Río

En su caminar de fe hacia el Tepeyac, miles de peregrinos de la Sierra queretana hacen escala en San Juan del Río

Organizados por la Diócesis de Querétaro, los contingentes bajan por la carretera San Juan del Río–Xilitla y convergen en el municipio desde Tequisquiapan y Pedro Escobedo. Al Tepeyac llegarán el próximo domingo alrededor de 80 mil feligreses.

Elementos federales detuvieron en Mérida, Yucatán, a Justo Aurelio Rivera Parrazales, empresario que había sido reportado como fallecido tras el ataque armado ocurrido en el bar Fisher's House de Querétaro en marzo de 2025.
Seguridad

Lo declararon muerto en Querétaro y la FGR lo encontró vivo en Mérida con una flota de superautos

Un operativo de la FGR, SEMAR y SSPC detuvo al empresario en un fraccionamiento de Mérida; entre los bienes asegurados hay 10 vehículos de lujo, incluidas cuatro unidades Lamborghini.

Gráfica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con la fotografía de identificación de Joana "N", sentenciada por fraude en venta de vehículos robados
Querétaro

Joana "N" recibe 20 años de prisión por vender vehículos robados con identidades falsas en Querétaro

La sentenciada utilizó al menos cuatro identidades falsas para vender autos con reporte de robo; deberá reparar el daño a tres víctimas por más de un millón de pesos.

Rescatista de Protección Civil El Marqués atiende a una de las dos personas rescatadas tras caer un vehículo a la presa del Carmen durante la noche del 20 de julio de 2026.
El Marqués

Rescata Protección Civil a dos personas tras caer vehículo a presa del Carmen en El Marqués

Ciudadanos auxiliaron a los ocupantes antes de que llegara Protección Civil; ninguno presentó lesiones de consideración.