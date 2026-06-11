Querétaro activa protocolo de seguridad en carreteras por el Mundial pese a no ser sede

El operativo derivó de una reunión que encabezó la Federación e involucra a los municipios en las vías federales del estado.

Patrullas y elementos de seguridad realizan un operativo de vigilancia en una carretera federal de Querétaro.

La entidad no prevé mayor afluencia de visitantes durante el torneo por no ser sede mundialista.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 11 de junio de 2026.- El estado de Querétaro activó un protocolo de seguridad en carreteras con motivo del Mundial 2026, pese a no ser sede del torneo, como parte de un esquema nacional que coordina a los tres niveles de gobierno, informó el secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño.

El funcionario detalló que el dispositivo derivó de una reunión realizada hace aproximadamente un mes, encabezada por la Secretaría de Gobernación, a la que fue convocada la administración estatal. En ese encuentro se acordó trabajar en temas de atención y coordinación, principalmente sobre las carreteras federales.

¿Por qué Querétaro activa un protocolo si no es sede del Mundial?

La entidad no figura entre las sedes mundialistas, por lo que no prevé un incremento significativo en el flujo de personas durante el arranque del torneo. Sin embargo, dijo el secretario, se activó un protocolo a nivel nacional convocado por Gobernación, en el que los tres niveles de gobierno participarán ante cualquier situación que se presente en las vías.

Coordinación en las carreteras federales

La conducción del operativo en las carreteras federales corresponde a las dependencias federales, mientras que el gobierno estatal brindará apoyo cuando sea solicitado. El esquema mantiene la coordinación abierta para responder a contingencias en los tramos que cruzan el estado durante el desarrollo de la Copa Mundial.

El operativo quedó instalado al inicio del torneo, con la coordinación entre la Federación, el estado y los municipios como eje para atender cualquier eventualidad en la red carretera queretana.

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