Querétaro activa protocolo de seguridad en carreteras por el Mundial pese a no ser sede

Querétaro, Qro., 11 de junio de 2026.- El estado de Querétaro activó un protocolo de seguridad en carreteras con motivo del Mundial 2026, pese a no ser sede del torneo, como parte de un esquema nacional que coordina a los tres niveles de gobierno, informó el secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño.
El funcionario detalló que el dispositivo derivó de una reunión realizada hace aproximadamente un mes, encabezada por la Secretaría de Gobernación, a la que fue convocada la administración estatal. En ese encuentro se acordó trabajar en temas de atención y coordinación, principalmente sobre las carreteras federales.
¿Por qué Querétaro activa un protocolo si no es sede del Mundial?
La entidad no figura entre las sedes mundialistas, por lo que no prevé un incremento significativo en el flujo de personas durante el arranque del torneo. Sin embargo, dijo el secretario, se activó un protocolo a nivel nacional convocado por Gobernación, en el que los tres niveles de gobierno participarán ante cualquier situación que se presente en las vías.
Coordinación en las carreteras federales
La conducción del operativo en las carreteras federales corresponde a las dependencias federales, mientras que el gobierno estatal brindará apoyo cuando sea solicitado. El esquema mantiene la coordinación abierta para responder a contingencias en los tramos que cruzan el estado durante el desarrollo de la Copa Mundial.
El operativo quedó instalado al inicio del torneo, con la coordinación entre la Federación, el estado y los municipios como eje para atender cualquier eventualidad en la red carretera queretana.