Yucatán, 11 de noviembre de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró en Yucatán 248 kilogramos de carne de venado cola blanca y pecarí de collar durante un operativo nocturno con la Guardia Nacional.

La oficina de la Profepa en Yucatán actuó por diversas denuncias ciudadanas sobre aprovechamiento extractivo de fauna silvestre, informó la dependencia. El operativo se realizó los días 29 y 30 de octubre contra el furtivismo en las zonas limítrofes y de traslape de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos y la Reserva Estatal Dzilam de Bravo.

En ese operativo se inspeccionó un vehículo con una gran cantidad de carne en bolsas: 52 piezas congeladas, equivalentes a 244 kilogramos de venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y cuatro kilogramos de pecarí de collar (Dicotyles tajacu).

El aprovechamiento de ambas especies debe cumplir con la Ley General de Vida Silvestre. Como el poseedor no presentó documentación que acreditara su legal procedencia, los 248 kilogramos de productos y subproductos de vida silvestre quedaron asegurados.

Todo el producto pasó a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) de Valladolid, donde quedó en depósito administrativo mediante un acta.

El expediente pasa ahora a análisis jurídico, paso previo a donar la carne para la dieta de los carnívoros del PIMVS.

La Profepa mantendrá los rondines de inspección y vigilancia con la Guardia Nacional en las zonas de Yucatán con mayor incidencia de denuncias por furtivismo, para inhibir esa actividad.