Ciudad de México, 20 de julio de 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que las principales cadenas comerciales del país mantienen el precio de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) por debajo de los 910 pesos acordados con el Gobierno de México, al tiempo que reportó una disminución de 6% en el precio promedio del diésel y el arranque del Operativo Vacacional de Verano 2026.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el procurador federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, señaló que el monitoreo semanal realizado por la dependencia confirma el cumplimiento del acuerdo por parte de las cadenas comerciales que venden los 24 productos que integran la canasta Pacic.

De acuerdo con la Profeco, el precio más bajo registrado fue de 743.31 pesos en la sucursal Bodega Aurrera Camino del Seri, en Hermosillo, Sonora. Asimismo, indicó que en los monitoreos realizados en Coacalco, Estado de México; Villahermosa, Tabasco, y Monterrey, Nuevo León, los establecimientos supervisados también respetaron el compromiso de mantener el costo por debajo de los 910 pesos.

En materia de combustibles, Escalante Ruiz destacó la tendencia descendente en el precio del diésel como parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina. Precisó que el costo promedio del litro pasó de 27.10 pesos la semana anterior a 27.06 pesos, lo que representa una reducción acumulada de 6% desde el pasado 5 de abril.

El titular de la Profeco también presentó el comparativo semanal del programa Quién es Quién en el Envío de Dinero, mediante el cual orienta a las personas que reciben remesas desde el extranjero. En el ejercicio realizado con un envío de 400 dólares mediante depósito a cuenta o transferencia, Financiera para el Bienestar (Finabien) fue la opción que entregó el mayor monto, con 7 mil 122.36 pesos.

Escalante Ruiz invitó a las personas usuarias a consultar la calculadora disponible en la plataforma de la Procuraduría para comparar el tipo de cambio y las comisiones que aplican alrededor de 15 empresas remesadoras antes de realizar un envío.

Por otra parte, recordó que desde el pasado 16 de julio se encuentra en operación el Operativo Vacacional de Verano 2026, mediante el cual la Profeco instaló 16 módulos de atención en aeropuertos y 17 en centrales de autobuses, además de reforzar las acciones de verificación y vigilancia en establecimientos relacionados con transporte, servicios automotrices, turismo, hospedaje, alimentos y tiendas de autoservicio, entre otros.

Las acciones de supervisión permanecerán vigentes hasta el 31 de agosto, con el objetivo de atender y proteger los derechos de las personas consumidoras durante el periodo vacacional.

Finalmente, el procurador invitó a consultar el Estudio de Calidad de pantalones de mezclilla para caballero, elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y publicado en la edición 593 de la Revista del Consumidor, como una herramienta para orientar las decisiones de compra de los consumidores.