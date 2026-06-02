Querétaro, 2 de junio de 2026.- La Primaria Libertadores de América, ubicada en la comunidad de El Salitre, en el municipio de Querétaro, recibió la Certificación como Escuela Promotora de la Salud.
El reconocimiento lo entregó Sandra Castellanos Ortiz, responsable de la Estrategia Nacional de Salud en la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de Salud (SESA), quien reconoció el trabajo de la institución para generar entornos que favorezcan estilos de vida saludables entre alumnado, personal docente y familias.
Para obtener el certificado, el plantel sumó proyectos escolares enfocados en el bienestar integral, recreos activos para fomentar la actividad física diaria y un cambio en la cooperativa escolar con la incorporación de alimentos saludables.
Acciones detrás de la certificación
A las familias se les ofreció capacitación a cargo de Alejandro Elizalde Olin, promotor de la Caravana de Salud Dr. Pedro Escobedo, quien abordó temas de alimentación saludable, autocuidado y prevención de enfermedades.
El plantel también desarrolló actividades educativas para estudiantes, docentes y familias, centradas en construir una cultura de autocuidado dentro y fuera del aula.
El documento de certificación lo recibió el director del plantel, Alfonso Juárez Rueda, quien ratificó el compromiso de continuar con acciones que promuevan hábitos saludables y entornos escolares seguros para toda la comunidad.