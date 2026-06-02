Certifican primaria de El Salitre, Querétaro, como Escuela Promotora de la Salud

La Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la SESA entregó el reconocimiento tras un programa de proyectos escolares, recreos activos y una cooperativa con opciones saludables.

Autoridades de salud entregan el certificado de Escuela Promotora de la Salud a directivos de la primaria de El Salitre, Querétaro.

Personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la SESA entregó la certificación a la Primaria Libertadores de América de El Salitre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de junio de 2026.- La Primaria Libertadores de América, ubicada en la comunidad de El Salitre, en el municipio de Querétaro, recibió la Certificación como Escuela Promotora de la Salud.

El reconocimiento lo entregó Sandra Castellanos Ortiz, responsable de la Estrategia Nacional de Salud en la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de Salud (SESA), quien reconoció el trabajo de la institución para generar entornos que favorezcan estilos de vida saludables entre alumnado, personal docente y familias.

Para obtener el certificado, el plantel sumó proyectos escolares enfocados en el bienestar integral, recreos activos para fomentar la actividad física diaria y un cambio en la cooperativa escolar con la incorporación de alimentos saludables.

Acciones detrás de la certificación

A las familias se les ofreció capacitación a cargo de Alejandro Elizalde Olin, promotor de la Caravana de Salud Dr. Pedro Escobedo, quien abordó temas de alimentación saludable, autocuidado y prevención de enfermedades.

El plantel también desarrolló actividades educativas para estudiantes, docentes y familias, centradas en construir una cultura de autocuidado dentro y fuera del aula.

El documento de certificación lo recibió el director del plantel, Alfonso Juárez Rueda, quien ratificó el compromiso de continuar con acciones que promuevan hábitos saludables y entornos escolares seguros para toda la comunidad.

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