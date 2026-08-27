Corregidora, 27 de agosto de 2026.- El programa social Pirámides Cerca De Ti, impulsado por el gobierno municipal de Corregidora, obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales que otorga la Revista Alcaldes de México, durante la XVI edición del reconocimiento, realizada en el marco del 17 aniversario de la publicación.
Pirámides Cerca De Ti tiene presencia en 14 localidades del municipio y articula servicios de deporte, cultura, educación, salud, capacitación para el trabajo y emprendimiento desde tres ejes: Oficios, Capacitación Técnica y Emprendimiento; Deporte y Activación Física; y Cultura, Arte y Educación. A ellos se suman medicina general, nutrición, psicología, salud dental, terapia física y centros de lavado comunitario a bajo costo.
Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora, había presentado un primer informe de gobierno en el que ya identificaba a Pirámides Cerca De Ti como uno de los ejes de su estrategia social.
El programa Pirámides Cerca De Ti, con presencia en 14 localidades de Corregidora, recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales de Revista Alcaldes de México.
Durante 2026, el programa incorporó una nueva línea de oficios y capacitación técnica —electricidad básica, mecánica, herrería, reparación de tecnología, carpintería, corte y confección, tejido, globoflexia y maquillaje, entre otras—. La colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) sostiene esta línea, que hasta el momento ha entregado constancias de capacitación a 35 personas en distintas especialidades.
El modelo aprovecha infraestructura municipal ya existente. A partir de la reorganización de Centros de Desarrollo Comunitario, Centros de Desarrollo Humano, unidades deportivas, la Biblioteca de La Negreta, la Alberca de El Pueblito, Aquately y otros espacios públicos, el programa amplió su cobertura sin construir nuevos inmuebles. La oferta de cada sede se determina a partir de un diagnóstico que considera infraestructura disponible, demanda ciudadana, perfil demográfico y capacidad operativa.
Chepe Guerrero asumió como alcalde de Corregidora en octubre de 2024, para el trienio 2024-2027, con el programa Pirámides como una de sus propuestas de arranque.
Fútbol, taekwondo y trampolín concentran la mayor participación entre las actividades deportivas, mientras el componente de capacitación para el trabajo amplía el alcance del programa hacia el desarrollo económico de las familias participantes.