Corregidora gana premio nacional por programa Pirámides

El programa, presente en 14 localidades, integra deporte, cultura, educación, salud y capacitación laboral para las familias del municipio.

Chepe Guerrero muestra el trofeo del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por Pirámides Cerca De Ti.

Pirámides Cerca De Ti incorporó en 2026 una nueva línea de oficios y capacitación técnica en colaboración con el ICATEQ.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, 27 de agosto de 2026.- El programa social Pirámides Cerca De Ti, impulsado por el gobierno municipal de Corregidora, obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales que otorga la Revista Alcaldes de México, durante la XVI edición del reconocimiento, realizada en el marco del 17 aniversario de la publicación.

Pirámides Cerca De Ti tiene presencia en 14 localidades del municipio y articula servicios de deporte, cultura, educación, salud, capacitación para el trabajo y emprendimiento desde tres ejes: Oficios, Capacitación Técnica y Emprendimiento; Deporte y Activación Física; y Cultura, Arte y Educación. A ellos se suman medicina general, nutrición, psicología, salud dental, terapia física y centros de lavado comunitario a bajo costo.

Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora, había presentado un primer informe de gobierno en el que ya identificaba a Pirámides Cerca De Ti como uno de los ejes de su estrategia social.

Chepe Guerrero recibe el Premio a las Mejores Pr\u00e1cticas de Gobiernos Locales por Pir\u00e1mides Cerca De Ti, Corregidora. El programa Pirámides Cerca De Ti, con presencia en 14 localidades de Corregidora, recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales de Revista Alcaldes de México.

Durante 2026, el programa incorporó una nueva línea de oficios y capacitación técnica —electricidad básica, mecánica, herrería, reparación de tecnología, carpintería, corte y confección, tejido, globoflexia y maquillaje, entre otras—. La colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) sostiene esta línea, que hasta el momento ha entregado constancias de capacitación a 35 personas en distintas especialidades.

El modelo aprovecha infraestructura municipal ya existente. A partir de la reorganización de Centros de Desarrollo Comunitario, Centros de Desarrollo Humano, unidades deportivas, la Biblioteca de La Negreta, la Alberca de El Pueblito, Aquately y otros espacios públicos, el programa amplió su cobertura sin construir nuevos inmuebles. La oferta de cada sede se determina a partir de un diagnóstico que considera infraestructura disponible, demanda ciudadana, perfil demográfico y capacidad operativa.

Chepe Guerrero asumió como alcalde de Corregidora en octubre de 2024, para el trienio 2024-2027, con el programa Pirámides como una de sus propuestas de arranque.

Fútbol, taekwondo y trampolín concentran la mayor participación entre las actividades deportivas, mientras el componente de capacitación para el trabajo amplía el alcance del programa hacia el desarrollo económico de las familias participantes.

chepe guerrero corregidora icateq pirámides cerca de ti política revista alcaldes de méxico

Reciente

Interior del Centro BLOQUE en Querétaro, sede de la jornada Next Gen y Día del Gamer del Mes de la Juventud
Querétaro

Querétaro cierra el Mes de la Juventud con doble jornada gratuita en BLOQUE

Next Gen y el Día del Gamer reúnen tecnología, esports y talleres de emprendimiento el 29 de agosto, con entrada gratuita y registro previo.

Cuatro técnicos de Agricultura e INIFAP posan junto a tambos identificados como apoyo a proyectos comunitarios
Nacionales

Van 171 mil productores capacitados en transición agroecológica: SADER

Programa de Escuelas de Campo redujo costos, elevó rendimientos y disminuyó agroquímicos en 28 estados del país durante 10 meses

Dos mujeres se saludan en el escenario ante público que aplaude
Querétaro

Ley Kuri posiciona a Querétaro como pionero en salud mental infantil

La conferencista Josefina Vázquez Mota y autoridades estatales presentaron un libro sobre adicciones digitales y resaltaron los alcances de la Ley Kuri en Querétaro.

Ana Paola López Birlain camina por la columnata de un edificio patrimonial rehabilitado dentro del Bronx Distrito Creativo de Bogotá
Querétaro

Secretaria de Cultura de Querétaro recorre el Bronx, distrito creativo de Bogotá

Ana Paola López Birlain fue acompañada por directivos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para analizar la gestión cultural del distrito