Chuleta de res: hasta $320 de diferencia por kilo, según Profeco

México es el sexto productor mundial de carne de res y concentra el 2.9% de la producción global, según la Procuraduría Federal del Consumidor.

Cortes de carne de res exhibidos en el mostrador de una carnicería en México.

El kilo de carne para asar se vendió entre $124.00 y $289.99 pesos del 7 al 11 de septiembre, según Profeco.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 17, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.- El kilo de carne de res para asar se vendió, del 7 al 11 de septiembre, en un rango de $124.00 a $289.99 pesos según la tienda, de acuerdo con el levantamiento de precios realizado a nivel nacional por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La brecha más amplia se registró en la chuleta: de $149.00 a $469.00 pesos por kilo, una diferencia de $320.00 entre el precio mínimo y el máximo del mismo monitoreo de precios de la dependencia.

El resto de los cortes mostró variaciones similares. La carne molida se comercializó desde $108.90 hasta $270.00 pesos el kilo. La milanesa o pulpa blanca se vendió tanto en $169.50 como en $260.00 pesos, y la falda o carne para deshebrar, entre $179.90 y $299.90 pesos. El bistec de diezmillo tuvo el costo más bajo del listado, $180.00 pesos, y alcanzó un máximo de $309.00 pesos.

Profeco difundió estos datos en la edición 595 de la Revista del Consumidor, dentro de una guía de consumo dedicada a la carne de res.

La dependencia destaca el aporte nutrimental del producto: hierro, necesario para transportar oxígeno en el organismo; vitamina B12, esencial para el metabolismo, la formación de glóbulos rojos y el sistema nervioso, y zinc, mineral que protege las células del daño oxidativo y favorece la cicatrización.

En materia de inocuidad, la Certificación Tipo Inspección Federal (TIF) es el reconocimiento que otorga el gobierno federal a las empresas dedicadas al sacrificio, procesamiento, envasado, empacado, refrigeración o industrialización de productos de origen animal, y garantiza que la carne destinada al mercado nacional y de exportación cumpla con los estándares de inocuidad.

México ocupa el sexto lugar como productor mundial de carne de bovino, con el 2.9% de la producción global, y tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial. En 2025, el país produjo 2.3 millones de toneladas de carne de res, el 26.8% de las 8.5 millones de toneladas de carne producidas entre las distintas especies pecuarias del territorio nacional. Veracruz concentró el 12.8% de esa producción, y Jalisco, el 11.8%.

La oferta de cortes en el mercado mexicano va de piezas para guisado —falda, arrachera, diezmillo, chambarete con hueso— a cortes de lomo y costillar como filete, New York y rib eye, además de menudencias como lengua, panza y tuétano.

Los precios de estas y otras variedades de carne por localidad pueden consultarse en la herramienta Quién es Quién en los Precios, que Profeco actualiza de forma permanente.

profeco economia alimentación

Reciente

Ficha de identificación oficial, con logotipos de Defensa, Seguridad, FGR y Guardia Nacional, de un hombre detenido por extorsión en Guadalajara, Jalisco, con los ojos cubiertos.
Seguridad

Detienen a "El Fiera" y "El Coreano" por extorsión

Mario "N" y Juvenal "N" enfrentan cargos por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa; la célula operaba en Tabasco

Personal de Prevención Social y Policía Cibernética de la SSPMQ durante taller de seguridad digital en Montenegro, Santa Rosa Jáuregui
Querétaro

SSPMQ enseña seguridad digital a niños en Montenegro

Elementos de la Policía Cibernética y Prevención Social de la SSPMQ visitaron Montenegro para enseñar a niños a protegerse en redes sociales.

Elementos del Ejército Mexicano con armas y cargadores asegurados en operativos en Sinaloa y Nayarit
Seguridad

Detienen a ocho personas en operativos en Sinaloa y Nayarit

Autoridades federales y estatales detuvieron a ocho personas y aseguraron armas, explosivos y una embarcación en Sinaloa y Nayarit.

Personal en el predio de Guanajuato donde se aseguraron 59 millones de litros de huachicol
Noticias

Aseguran 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato

Diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y documentación quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, sin que se reportara ninguna persona detenida.