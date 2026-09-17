Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.- El kilo de carne de res para asar se vendió, del 7 al 11 de septiembre, en un rango de $124.00 a $289.99 pesos según la tienda, de acuerdo con el levantamiento de precios realizado a nivel nacional por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La brecha más amplia se registró en la chuleta: de $149.00 a $469.00 pesos por kilo, una diferencia de $320.00 entre el precio mínimo y el máximo del mismo monitoreo de precios de la dependencia.

El resto de los cortes mostró variaciones similares. La carne molida se comercializó desde $108.90 hasta $270.00 pesos el kilo. La milanesa o pulpa blanca se vendió tanto en $169.50 como en $260.00 pesos, y la falda o carne para deshebrar, entre $179.90 y $299.90 pesos. El bistec de diezmillo tuvo el costo más bajo del listado, $180.00 pesos, y alcanzó un máximo de $309.00 pesos.

Profeco difundió estos datos en la edición 595 de la Revista del Consumidor, dentro de una guía de consumo dedicada a la carne de res.

La dependencia destaca el aporte nutrimental del producto: hierro, necesario para transportar oxígeno en el organismo; vitamina B12, esencial para el metabolismo, la formación de glóbulos rojos y el sistema nervioso, y zinc, mineral que protege las células del daño oxidativo y favorece la cicatrización.

En materia de inocuidad, la Certificación Tipo Inspección Federal (TIF) es el reconocimiento que otorga el gobierno federal a las empresas dedicadas al sacrificio, procesamiento, envasado, empacado, refrigeración o industrialización de productos de origen animal, y garantiza que la carne destinada al mercado nacional y de exportación cumpla con los estándares de inocuidad.

México ocupa el sexto lugar como productor mundial de carne de bovino, con el 2.9% de la producción global, y tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial. En 2025, el país produjo 2.3 millones de toneladas de carne de res, el 26.8% de las 8.5 millones de toneladas de carne producidas entre las distintas especies pecuarias del territorio nacional. Veracruz concentró el 12.8% de esa producción, y Jalisco, el 11.8%.

La oferta de cortes en el mercado mexicano va de piezas para guisado —falda, arrachera, diezmillo, chambarete con hueso— a cortes de lomo y costillar como filete, New York y rib eye, además de menudencias como lengua, panza y tuétano.

Los precios de estas y otras variedades de carne por localidad pueden consultarse en la herramienta Quién es Quién en los Precios, que Profeco actualiza de forma permanente.