México, 7 de octubre de 2026.- La autoridad anticorrupción detectó irregularidades por aproximadamente 592.3 millones de pesos en los recursos destinados a las Becas para el Bienestar Benito Juárez, lo que pone bajo revisión el manejo de esos fondos.

El caso figura entre los asuntos relevantes de la agenda nacional del 7 de octubre.

La cifra de 592.3 millones de pesos corresponde a las irregularidades identificadas en el programa y se maneja como un monto aproximado. Que haya existido un daño efectivo al erario es algo que aún debe determinarse.

El hallazgo plantea cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para verificar que los recursos de los programas sociales lleguen a sus beneficiarios. En el caso de las becas Benito Juárez, el cuestionamiento recae sobre la entrega: que el dinero asignado llegue a quienes deben recibirlo.

La detección del posible fraude ocurre mientras el Gobierno federal ha fijado como uno de sus objetivos principales el fortalecimiento de los controles sobre programas sociales que concentran grandes cantidades de recursos públicos.

Corresponde ahora a las autoridades determinar el origen de las irregularidades, a los responsables y si existió un daño efectivo al erario.