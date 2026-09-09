Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.- Ocho kilos de un polvo fino de color verde, que se encuentra de forma natural en las hojas de coca, fueron detectados ocultos dentro de una bolsa de suplemento alimenticio con la denominación "moringa", en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
El hallazgo fue reportado en un comunicado conjunto por la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La detección se dio mediante mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo. Estos se suman a los esquemas de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM aplica de manera coordinada con la Marina, de acuerdo con las dependencias.
La bolsa que contenía el polvo, procedente de Colombia, lleva impresa la leyenda "Dietary Supplement / Suplemento Dietario" bajo el nombre comercial "Moringa". Con esa presentación fue ingresada a territorio nacional antes de ser interceptada en la revisión aduanera del AICM.