Pinal de Amoles celebrará tres años como Pueblo Mágico el 10 de octubre

La Secretaría de Turismo estatal presenta la fecha como una oportunidad para promover las tradiciones y los atractivos de este municipio de la Sierra Gorda.

Paisaje serrano de Pinal de Amoles con montañas y un peñasco rocoso visto desde una cumbre con piedras al frente

Los paisajes montañosos y los miradores de la Sierra Gorda forman parte de la oferta turística de Pinal de Amoles, que conmemora el 10 de octubre tres años como Pueblo Mágico.

Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 09, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

Pinal de Amoles, Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Con actividades culturales, gastronómicas y deportivas, Pinal de Amoles conmemorará el 10 de octubre su tercer aniversario como Pueblo Mágico, de acuerdo con la agenda de eventos de la Secretaría de Turismo estatal.

La dependencia presenta la fecha como una oportunidad para promover las tradiciones y los atractivos del municipio serrano. La distinción ha fortalecido su presencia dentro de la oferta turística de Querétaro.

Pinal de Amoles se distingue por sus paisajes montañosos, sus caminos entre bosques, sus miradores y sus comunidades rurales. Su ubicación en la Sierra Gorda lo convierte en una alternativa para quienes buscan actividades de naturaleza, recorridos panorámicos y experiencias vinculadas con la cultura regional.

La oferta de la zona incluye senderismo y visitas a espacios naturales, aunque las condiciones de acceso pueden variar por el clima y las características de los caminos.

El reconocimiento como Pueblo Mágico forma parte de una estrategia nacional para impulsar destinos con identidad cultural, patrimonio, tradiciones y atractivos naturales.

Para las comunidades, la distinción puede representar oportunidades de promoción económica, siempre que el crecimiento turístico se acompañe de medidas para conservar el entorno y beneficiar a la población local.

La agenda estatal identifica el aniversario para el 10 de octubre. Los horarios, las sedes y las actividades específicas deben confirmarse con las autoridades municipales antes de acudir.

pinal de amoles pueblo mágico querétaro secretaría de turismo de querétaro sierra gorda turismo

Reciente

Mural de Ciudad Universitaria de la UNAM, obra del muralismo mexicano que será restaurada
Cultura

Restaurarán tres murales de Ciudad Universitaria: O’Gorman, Siqueiros y Rivera

El proyecto de la UNAM y World Monuments Fund incluye las obras de Juan O’Gorman, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

Policías municipales de Querétaro custodian a un hombre detenido por irregularidades relacionadas con placas vehiculares en Huertas la Joya.
Editorial

Detienen en Querétaro; placas estaban en 9 vehículos más

La revisión comenzó por falta de cinturón y derivó en el cotejo de la documentación del automóvil en Plataforma México.

Huevos blancos acomodados sobre espuma negra en primer plano
México

Producción de huevo en México crece 6.1% y su valor 18.8%

El volumen llegó a 3,469,598 toneladas y el valor a 114,881 millones de pesos; cinco estados suman 80.6% del total nacional.

Un hombre sostiene un documento con el logotipo LXI junto a un grupo de personas, varias con gafete de visitante, en un vestíbulo; imagen de la presentación de la iniciativa Escuelas Seguras, Docentes Protegidos en Querétaro.
Legislatura

Plantean en Querétaro protección a maestros sin denuncia previa

La iniciativa de Enrique Correa Sada propone crear un sistema estatal que coordinaría a autoridades educativas, de seguridad, salud y protección civil.