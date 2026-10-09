Pinal de Amoles, Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Con actividades culturales, gastronómicas y deportivas, Pinal de Amoles conmemorará el 10 de octubre su tercer aniversario como Pueblo Mágico, de acuerdo con la agenda de eventos de la Secretaría de Turismo estatal.

La dependencia presenta la fecha como una oportunidad para promover las tradiciones y los atractivos del municipio serrano. La distinción ha fortalecido su presencia dentro de la oferta turística de Querétaro.

Pinal de Amoles se distingue por sus paisajes montañosos, sus caminos entre bosques, sus miradores y sus comunidades rurales. Su ubicación en la Sierra Gorda lo convierte en una alternativa para quienes buscan actividades de naturaleza, recorridos panorámicos y experiencias vinculadas con la cultura regional.

La oferta de la zona incluye senderismo y visitas a espacios naturales, aunque las condiciones de acceso pueden variar por el clima y las características de los caminos.

El reconocimiento como Pueblo Mágico forma parte de una estrategia nacional para impulsar destinos con identidad cultural, patrimonio, tradiciones y atractivos naturales.

Para las comunidades, la distinción puede representar oportunidades de promoción económica, siempre que el crecimiento turístico se acompañe de medidas para conservar el entorno y beneficiar a la población local.

La agenda estatal identifica el aniversario para el 10 de octubre. Los horarios, las sedes y las actividades específicas deben confirmarse con las autoridades municipales antes de acudir.