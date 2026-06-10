Gobierno federal simplifica apertura de pequeños negocios en México

Ciudad de México, 10 de junio de 2026.- El Gobierno de México presentó la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, un sistema digital que busca simplificar la apertura y regularización de pequeños negocios en municipios del país.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que la plataforma reduce de 63 a 10 los requisitos promedio para iniciar operaciones y sustituye siete licencias por seis avisos y una sola licencia.

¿Cómo abrir un pequeño negocio en México con la nueva plataforma?

El nuevo modelo permite que una micro o pequeña empresa notifique el inicio de actividades mediante avisos digitales, sin condicionar la apertura del negocio a una aprobación previa en la mayoría de los trámites municipales.

La única licencia que permanece como requisito es la de bebidas alcohólicas. Para aviso de funcionamiento, remodelación, medidas preventivas, medio ambiente, anuncios publicitarios y renovación, el esquema opera mediante avisos.

La plataforma forma parte del proceso de digitalización de trámites que estados y municipios trabajan con la Agencia de Transformación Digital para homologar requisitos y reducir tiempos de gestión.

Peña Merino explicó que 85% de los trámites que realizan las personas ocurre en el ámbito local, por lo que el gobierno federal trabaja con municipios y estados para integrar procesos en línea.

¿Qué es la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles?

La Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles implementa un modelo homologado para que negocios familiares, microempresas y pequeños comercios puedan iniciar operaciones o regularizarse desde un sitio digital.

El sistema permite ingresar con Llave MX, llenar formularios, cargar documentos, obtener acuses, consultar el estatus del trámite y descargar comprobantes. Los avisos pueden generarse de forma inmediata, incluso desde un teléfono celular.

El esquema también se vincula con el Plan México, que plantea reducir cargas burocráticas, acelerar inversiones y facilitar actividades productivas en sectores estratégicos y negocios locales.

De acuerdo con la presentación federal, el cambio permite pasar de 60 días promedio para iniciar funcionamiento a un inicio inmediato mediante aviso digital. La autoridad conserva la facultad de verificar posteriormente el cumplimiento de las condiciones aplicables.

¿Cuántos municipios ya tienen la plataforma?

Peña Merino informó que 71 municipios ya cuentan con la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles. La meta del gobierno federal es cerrar junio con 100 municipios incorporados, seleccionados por concentrar la mayor cantidad de empleos.

El funcionario explicó que la Agencia de Transformación Digital desarrolla la herramienta, la entrega a los municipios, capacita al personal designado y acompaña su implementación en trámites locales.

En Querétaro, cinco municipios ya sostuvieron una mesa de trabajo con la Agencia federal para construir una plataforma común de establecimientos mercantiles, con el objetivo de integrar procesos locales con los sistemas federales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la medida busca facilitar la apertura de pequeños establecimientos, reducir filas, eliminar trámites presenciales innecesarios y evitar espacios de corrupción.

La mandataria señaló que, para negocios pequeños, el objetivo es que una persona pueda ingresar a la plataforma, registrar la información correspondiente y obtener en 24 horas la resolución para iniciar operaciones, cuando el trámite sea aplicable al modelo digital.

El paquete de simplificación se presentó junto con la vía rápida para inversiones estratégicas y la reducción de trámites de Cofepris, como parte de una estrategia federal para digitalizar procesos, homologar requisitos y reducir tiempos de respuesta.

La plataforma estará disponible para trámites de aviso de funcionamiento, remodelación, renovación, medio ambiente, medidas preventivas y anuncios publicitarios. En cada caso, el sistema generará un acuse con código QR para validar vigencia.

Sheinbaum llamó a los municipios del país a incorporarse al sistema, al señalar que los pequeños negocios y establecimientos familiares son parte central de la generación de empleo en México.