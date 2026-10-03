Escalafón, estatutos y abusos laborales: los reclamos en el Centro de Salud Oriente

Las pancartas reclaman transparencia en el escalafón y respeto a derechos y estatutos; López Gómez encabeza la Sección 32 desde septiembre de 2022.

Pancarta en la reja del Centro de Salud Oriente pide la salida del secretario general de la Sección 32 en San Juan del Río

Las pancartas piden el cambio de Édgar Germán López Gómez como secretario general de la Sección 32 del SNTSA.

Foto: Ana Cecilia Márquez
Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 03, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

San Juan del Río, 3 de octubre de 2026.- Trabajadores inconformes colocaron pancartas en las inmediaciones del Centro de Salud Oriente de San Juan del Río para pedir el cambio de Édgar Germán López Gómez como secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Una pancarta pegada con cinta a la reja de acceso dice: "Te queremos secretario general Sección 32 'pero afuera'".

Otra, atada con listón verde a un muro de piedra junto a otras dos, pide una convocatoria para el cambio de secretario general. Las demás leyendas reclaman transparencia en el escalafón y "el respeto a nuestros derechos y nuestros estatutos", y llaman a la unidad del personal de salud.

Pancartas en la reja del Centro de Salud Oriente: basta de abusos laborales y respeto a derechos y estatutos En noviembre de 2024, empleados del mismo centro de salud colocaron lonas y cartulinas para denunciar presunto acoso laboral.Foto: Ana Cecilia Márquez

En la reja hay también una que dice: "Basta de abusos laborales".

La Sección 32 del SNTSA representa a los trabajadores de la Secretaría de Salud en Querétaro. López Gómez asumió su secretaría general en septiembre de 2022 y desde entonces ha encabezado esa representación en el estado.

El Centro de Salud Oriente ya había sido escenario de inconformidades laborales. En 2022, trabajadores denunciaron deficiencias en las instalaciones y pidieron mejoras para desempeñar sus funciones; en noviembre de 2024, empleados colocaron lonas y cartulinas para denunciar presunto acoso laboral y pedir la destitución de una jefa del centro de salud.

Pancartas en muro de piedra piden transparencia en el escalaf\u00f3n y cambio de secretario general del sindicato de salud Las pancartas reclaman transparencia en el escalafón y respeto a derechos y estatutos del personal de salud.Foto: Ana Cecilia Márquez

centro de salud oriente política san juan del río sección 32 sindicato de salud sntsa trabajadores de salud édgar germán lópez gómez

Reciente

Camioneta blanca con daños frontales y personal policial en la carretera estatal 400, Huimilpan
Municipios

cuántos lesionados dejó el accidente en la carretera estatal 400

Dos de los lesionados presentaron heridas consideradas de gravedad y fueron trasladados a hospitales; los otros nueve fueron valorados en el lugar.

Manos esposadas a la espalda, imagen ilustrativa de la imputación a un adolescente por el ataque en secundaria de Querétaro
Querétaro

Imputan a adolescente por tentativa de homicidio en secundaria

Por su edad, el adolescente permanece bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes mientras continúa la investigación.

Ficha de la Fiscalía de Querétaro con fotografía de Juan Diego “N”, sentenciado por robo a comercio, con los ojos difuminados
Querétaro

Dos robos con armas blancas, tres años de prisión y sin beneficios sustitutivos

Los robos ocurrieron en agosto y septiembre de 2024 en dos comercios de la colonia; la Fiscalía integró videograbaciones y señalamientos de las personas ofendidas.

Hombre con chamarra beige y los ojos cubiertos, detenido por tentativa de feminicidio en la Mixteca de Oaxaca
México

Detienen a hombre por tentativa de feminicidio en la Mixteca

La Fiscalía de Oaxaca ejecutó la orden por hechos del 3 de septiembre en Santa Catarina Tejúpam, donde también resultó lesionado un hermano del detenido.