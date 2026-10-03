San Juan del Río, 3 de octubre de 2026.- Trabajadores inconformes colocaron pancartas en las inmediaciones del Centro de Salud Oriente de San Juan del Río para pedir el cambio de Édgar Germán López Gómez como secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Una pancarta pegada con cinta a la reja de acceso dice: "Te queremos secretario general Sección 32 'pero afuera'".

Otra, atada con listón verde a un muro de piedra junto a otras dos, pide una convocatoria para el cambio de secretario general. Las demás leyendas reclaman transparencia en el escalafón y "el respeto a nuestros derechos y nuestros estatutos", y llaman a la unidad del personal de salud.

En noviembre de 2024, empleados del mismo centro de salud colocaron lonas y cartulinas para denunciar presunto acoso laboral. Foto: Ana Cecilia Márquez

En la reja hay también una que dice: "Basta de abusos laborales".

La Sección 32 del SNTSA representa a los trabajadores de la Secretaría de Salud en Querétaro. López Gómez asumió su secretaría general en septiembre de 2022 y desde entonces ha encabezado esa representación en el estado.

El Centro de Salud Oriente ya había sido escenario de inconformidades laborales. En 2022, trabajadores denunciaron deficiencias en las instalaciones y pidieron mejoras para desempeñar sus funciones; en noviembre de 2024, empleados colocaron lonas y cartulinas para denunciar presunto acoso laboral y pedir la destitución de una jefa del centro de salud.