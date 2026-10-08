Querétaro, 8 de octubre de 2026.- El diputado local del PAN Guillermo Vega Guerrero presentó ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) una solicitud de revisión e inspección de los aprovechamientos de aguas nacionales vinculados con los seis organismos operadores de agua autorizados en el municipio de Huimilpan.

En rueda de prensa, Vega Guerrero puntualizó que el Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Aguas solo tienen atribuciones en materia de servicios hidráulicos y no pueden sustituir a Conagua en la revisión de títulos federales, volúmenes de extracción y usos concesionados.

El diputado precisó que el artículo 27 constitucional establece el dominio de la Nación sobre las aguas nacionales y que la Ley de Aguas Nacionales dispone que corresponde a Conagua administrar, regular y vigilar su aprovechamiento, así como otorgar concesiones .

Vega Guerrero ingresó la solicitud alrededor de una hora antes de anunciarla en la conferencia. “Queremos conocer quiénes son los titulares de los derechos de agua, qué volúmenes tienen autorizados, cuánto extraen, de qué fuentes se abastecen y si cumplen con todas las disposiciones legales”, explicó.

Si todo está en regla, planteó, debe informarse públicamente de manera transparente; si existen irregularidades, “que se investiguen y se sancione conforme a derecho”.

Vega Guerrero sostuvo que durante la administración municipal de Huimilpan 2021-2024, encabezada por Juan Guzmán Cabrera, se otorgaron cuando menos seis autorizaciones a empresas para constituirse como organismos operadores de agua. Según el diputado, Guzmán Cabrera llegó al gobierno por el Partido Verde y posteriormente se hizo operador de Morena.

No son rumores ni especulaciones, aseguró: cuenta con las fechas, los polígonos autorizados y las publicaciones oficiales del ayuntamiento.

El legislador delimitó el alcance de su señalamiento. “No estamos afirmando que esas autorizaciones sean ilegales. No estamos prejuzgando ni acusando a ninguna empresa de cometer irregularidades”, afirmó.

Agregó que, si Morena exige investigar el manejo del agua en Querétaro, debe aceptar que también se revisen los aprovechamientos vinculados con autorizaciones otorgadas durante gobiernos de sus propios aliados.

Recordó que en las últimas semanas Morena ha insistido en el llamado huachicol del agua en Querétaro y que, desde el Gobierno Federal hasta legisladores locales, se han escuchado exigencias de investigación, transparencia y legalidad. Acción Nacional coincide en que se investigue, se transparente y se aplique la ley. “Pero a todos, sin excepciones”, afirmó.

Si Morena exige investigaciones, dijo, que se investigue a todos; y si exige transparencia, que también se transparenten las decisiones de los gobiernos de sus amigos, aliados y socios. “La misma ley, la misma vara y las mismas consecuencias para todos”, sostuvo.

Para Vega Guerrero, en Querétaro no debe haber concesiones intocables ni investigaciones selectivas.

Desde la Legislatura se dirigió a los legisladores de Morena que han insistido en el tema y les preguntó: “¿Están dispuestos a respaldar que Conagua revise también los aprovechamientos de agua vinculados con las autorizaciones otorgadas por gobiernos de sus propios aliados?”