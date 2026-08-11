San Juan del Río, 11 de agosto de 2026.- Seis personas fueron remitidas al Juzgado Cívico municipal por faltas administrativas y una más quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, como resultado de un operativo de patrullaje realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río, en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro.
Unidades de la Policía Municipal de San Juan del Río durante el patrullaje en una zona de atención prioritaria Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río
De acuerdo con el reporte de la corporación municipal, los recorridos se concentraron en las colonias Centro, Guadalupe de las Peñas y El Rodeo, así como en el fraccionamiento Las Águilas, Loma Alta, Fundadores y Hacienda San Juan.
Personal de la Policía Estatal de Querétaro se prepara antes de un recorrido conjunto con la Policía Municipal de San Juan del Río Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río
La vigilancia se extendió también a la carretera federal 57 y a la carretera federal 45, donde se realizaron patrullajes preventivos.
Revisión en la orilla de una vialidad como parte de los patrullajes preventivos reportados por la SSPM de San Juan del Río Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río
Las autoridades no precisaron el tipo de faltas administrativas que derivaron en las seis remisiones al Juzgado Cívico, ni el motivo por el cual una persona fue turnada a la Fiscalía General del Estado.