Operativo en San Juan del Río deja siete personas remitidas a juzgado y fiscalía

La corporación realizó patrullajes en siete colonias y dos carreteras federales como parte de las labores de vigilancia.

Elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal reunidos junto a vehículos con luces de emergencia durante un operativo nocturno en carretera

Personal de la Policía Estatal de Querétaro y de la Policía Municipal durante un operativo de seguridad en zona carretera

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de agosto de 2026.- Seis personas fueron remitidas al Juzgado Cívico municipal por faltas administrativas y una más quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, como resultado de un operativo de patrullaje realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río, en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro.

Patrullas de la Polic\u00eda Municipal recorren un camino de terracer\u00eda en una colonia durante un operativo, con oficiales a pie junto a los veh\u00edculos Unidades de la Policía Municipal de San Juan del Río durante el patrullaje en una zona de atención prioritaria Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río

De acuerdo con el reporte de la corporación municipal, los recorridos se concentraron en las colonias Centro, Guadalupe de las Peñas y El Rodeo, así como en el fraccionamiento Las Águilas, Loma Alta, Fundadores y Hacienda San Juan.

Elementos de la Polic\u00eda Estatal (POES) formados con armamento largo frente a instalaciones policiales antes de un operativo Personal de la Policía Estatal de Querétaro se prepara antes de un recorrido conjunto con la Policía Municipal de San Juan del Río Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río

La vigilancia se extendió también a la carretera federal 57 y a la carretera federal 45, donde se realizaron patrullajes preventivos.

Oficial de la Polic\u00eda Municipal resguarda la orilla de una carretera durante un operativo, con patrulla estacionada Revisión en la orilla de una vialidad como parte de los patrullajes preventivos reportados por la SSPM de San Juan del Río Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río

Las autoridades no precisaron el tipo de faltas administrativas que derivaron en las seis remisiones al Juzgado Cívico, ni el motivo por el cual una persona fue turnada a la Fiscalía General del Estado.

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