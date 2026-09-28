Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- Roberto Omar “N”, alias “El Notario”, fue vinculado de nuevo a proceso por fraude genérico y permanecerá en prisión preventiva justificada, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
La resolución se dictó el 11 de septiembre de 2026, durante la continuación de la audiencia inicial.
La Fiscalía presentó ante un Juez de Control los datos de prueba integrados en una carpeta de investigación iniciada en 2024, con los cuales la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al imputado. El caso forma parte de las investigaciones que la Fiscalía sigue en su contra por hechos relacionados con afectaciones patrimoniales a distintas personas.
Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva justificada y fijó un mes de investigación complementaria, que concluye el 12 de octubre de 2026.
Esta resolución se suma a otro proceso penal. En una investigación iniciada en 2022, la Fiscalía estableció que el imputado habría recibido más de 844 mil pesos de una persona para realizar un trámite de escrituración que no se concretó. Por esos hechos, un Juez de Control lo vinculó a proceso el 27 de agosto de 2026 por fraude genérico agravado, con prisión preventiva justificada y un mes de investigación complementaria.
Roberto Omar “N” también está relacionado con otra carpeta de investigación, iniciada en 2021, por fraude específico y uso de documentos falsos o alterados.
En las tres carpetas, la Fiscalía busca esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades penales y procurar la reparación del daño a favor de las personas ofendidas.