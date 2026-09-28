Vinculan de nuevo a proceso a “El Notario” por fraude genérico

Roberto Omar “N” permanecerá en prisión preventiva justificada, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro tras la resolución del 11 de septiembre.

“El Notario” permanecerá en prisión preventiva justificada tras nueva vinculación a proceso en Querétaro

La autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada y fijó un mes de investigación complementaria, que concluye el 12 de octubre de 2026. Se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- Roberto Omar “N”, alias “El Notario”, fue vinculado de nuevo a proceso por fraude genérico y permanecerá en prisión preventiva justificada, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La resolución se dictó el 11 de septiembre de 2026, durante la continuación de la audiencia inicial.

La Fiscalía presentó ante un Juez de Control los datos de prueba integrados en una carpeta de investigación iniciada en 2024, con los cuales la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al imputado. El caso forma parte de las investigaciones que la Fiscalía sigue en su contra por hechos relacionados con afectaciones patrimoniales a distintas personas.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva justificada y fijó un mes de investigación complementaria, que concluye el 12 de octubre de 2026.

Esta resolución se suma a otro proceso penal. En una investigación iniciada en 2022, la Fiscalía estableció que el imputado habría recibido más de 844 mil pesos de una persona para realizar un trámite de escrituración que no se concretó. Por esos hechos, un Juez de Control lo vinculó a proceso el 27 de agosto de 2026 por fraude genérico agravado, con prisión preventiva justificada y un mes de investigación complementaria.

Roberto Omar “N” también está relacionado con otra carpeta de investigación, iniciada en 2021, por fraude específico y uso de documentos falsos o alterados.

En las tres carpetas, la Fiscalía busca esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades penales y procurar la reparación del daño a favor de las personas ofendidas.

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