Navi Pillay, jurista de Sudáfrica, gana el Nobel de la Paz 2026

Navi Pillay fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y encabezó la oficina de Derechos Humanos de la ONU de 2008 a 2014.

Navi Pillay, jurista sudafricana reconocida con el Nobel de la Paz 2026, sonríe y saluda con la mano alzada

Pillay contribuyó al desarrollo de criterios jurídicos que reconocen la violencia sexual como crimen de lesa humanidad.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 09, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Oslo, Noruega, 9 de octubre de 2026.- La jurista sudafricana Navi Pillay, de 85 años, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia internacional.

Pillay fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y, de 2008 a 2014, encabezó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Durante su carrera contribuyó al desarrollo de criterios jurídicos que reconocen la violencia sexual como crimen de lesa humanidad y, en determinadas circunstancias, como parte del genocidio.

El reconocimiento llega en un momento complejo para la Corte Penal Internacional (CPI).

La CPI enfrenta sanciones de Estados Unidos por sus investigaciones y por órdenes de detención relacionadas con presuntos crímenes internacionales. Entre los casos que más tensión han generado figuran las órdenes emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.

Otro episodio reciente de su trayectoria fue su participación en una comisión de investigación de Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado, incluida Gaza. El organismo concluyó que Israel cometió genocidio en la Franja, acusación que el Gobierno israelí rechazó.

El Nobel de la Paz ha distinguido a figuras como Nelson Mandela y Desmond Tutu por su contribución a los derechos humanos y a la transformación política de Sudáfrica. En el caso de Pillay, el premio subraya el papel de las instituciones judiciales frente a la impunidad.

La ceremonia de entrega está prevista para el 10 de diciembre en Oslo.

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