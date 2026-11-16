Guadalajara, Jalisco, 15 de noviembre de 2026.- Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, murió a los 80 años en un hospital privado de esta ciudad, después de pasar más de 37 años en prisión. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó el deceso, ocurrido alrededor de las 14:00 horas por una falla orgánica múltiple, de acuerdo con el reporte del personal médico que lo atendía.

Desde el 13 de noviembre estaba internado en el hospital, en la colonia Lomas del Country, bajo observación médica y con pronóstico reservado. Esa tarde fue trasladado de urgencia desde la Comisaría de Sentenciados del complejo penitenciario de Puente Grande. La Coordinación Médica del penal había reportado baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.

Una ambulancia del SAMU Jalisco lo llevó al hospital bajo custodia del Grupo de Intervención y Operaciones Táctico Penitenciario de la Policía Estatal Penitenciaria, con la Policía Estatal Preventiva y un helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Estado como escolta. En su comunicado, la dependencia lo identificó como la persona privada de la libertad Miguel Ángel “N”.

Cumplía dos condenas que sumaban 77 años de prisión. La primera, de 40 años, era por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho. La segunda, de 37 años, por el secuestro y homicidio del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, crímenes cometidos en 1985.

En 2017 fue declarado culpable de homicidio calificado por ambos asesinatos, y la reparación del daño se fijó en 20,810,000 pesos. En una entrevista televisiva difundida en 2021, la primera desde su captura, negó haber participado en la muerte de Camarena.

En 2022 un juez federal le concedió prisión domiciliaria por su edad y su estado de salud. La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución, la medida nunca se concretó y él siguió recluido en Puente Grande.

Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Fundó el Cártel de Guadalajara con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”. La organización controló el trasiego de mariguana, heroína y cocaína hacia Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980, con vínculos con proveedores colombianos.

Lo detuvieron en Guadalajara en abril de 1989. Tras su captura, las redes que coordinaba se fragmentaron en organizaciones que ganaron poder en las décadas siguientes.