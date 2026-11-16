Muere Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes”, tras 37 años en prisión

El fundador del Cártel de Guadalajara, condenado por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, falleció a los 80 años en un hospital.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, quien murió a los 80 años en un hospital privado de Guadalajara tras permanecer más de 37 años en prisión.

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes”, murió en Guadalajara a los 80 años, mientras cumplía dos condenas que sumaban 77 años de prisión por delitos contra la salud y los homicidios de Enrique “Kiki” Camarena y Alfredo Zavala Avelar.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Guadalajara, Jalisco, 15 de noviembre de 2026.- Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, murió a los 80 años en un hospital privado de esta ciudad, después de pasar más de 37 años en prisión. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó el deceso, ocurrido alrededor de las 14:00 horas por una falla orgánica múltiple, de acuerdo con el reporte del personal médico que lo atendía.

Desde el 13 de noviembre estaba internado en el hospital, en la colonia Lomas del Country, bajo observación médica y con pronóstico reservado. Esa tarde fue trasladado de urgencia desde la Comisaría de Sentenciados del complejo penitenciario de Puente Grande. La Coordinación Médica del penal había reportado baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.

Una ambulancia del SAMU Jalisco lo llevó al hospital bajo custodia del Grupo de Intervención y Operaciones Táctico Penitenciario de la Policía Estatal Penitenciaria, con la Policía Estatal Preventiva y un helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Estado como escolta. En su comunicado, la dependencia lo identificó como la persona privada de la libertad Miguel Ángel “N”.

Cumplía dos condenas que sumaban 77 años de prisión. La primera, de 40 años, era por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho. La segunda, de 37 años, por el secuestro y homicidio del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, crímenes cometidos en 1985.

En 2017 fue declarado culpable de homicidio calificado por ambos asesinatos, y la reparación del daño se fijó en 20,810,000 pesos. En una entrevista televisiva difundida en 2021, la primera desde su captura, negó haber participado en la muerte de Camarena.

En 2022 un juez federal le concedió prisión domiciliaria por su edad y su estado de salud. La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución, la medida nunca se concretó y él siguió recluido en Puente Grande.

Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Fundó el Cártel de Guadalajara con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”. La organización controló el trasiego de mariguana, heroína y cocaína hacia Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980, con vínculos con proveedores colombianos.

Lo detuvieron en Guadalajara en abril de 1989. Tras su captura, las redes que coordinaba se fragmentaron en organizaciones que ganaron poder en las décadas siguientes.

seguridad sucesos criminalidad jalisco

Reciente

Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, mandatarios de China, Estados Unidos y Rusia, respectivamente, sostendrán una reunión trilateral el 19 de noviembre en Shenzhen, durante la cumbre de líderes de APEC.
Internacional

China confirma cita Xi-Trump-Putin el 19 de noviembre en Shenzhen

La cita ocurrirá al margen de la cumbre de APEC; un funcionario estadounidense adelantó que buscarán reducir armas nucleares sin esperar ningún acuerdo.

Karol G durante una presentación de su gira Viajando por el Mundo Tropitour, cuyo concierto del 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros fue reprogramado por motivos de salud.
Espectáculos

Karol G pospone su concierto en CDMX al 17 de noviembre por salud

Ocesa informó horas antes de la función que la cantante presentaba problemas de salud; los boletos siguen vigentes y hay reembolso en Ticketmaster.

Seis personas sentadas tras una mesa durante una rueda de prensa. Un hombre con chaleco oscuro habla al micrófono. Detrás hay murales de colores y guitarras colgadas, y sobre la mesa, carteles e instrumentos en miniatura.
San Juan del Río

Gorditas y música dejarían cerca de un millón de pesos en Paso de Mata

La tercera edición, el 22 de noviembre, reservará la zona de comida a cocineras de la comunidad y empezará a las 6:00 horas con las mañanitas a Santa Cecilia.

Escenario del segundo informe de actividades de la CATEM Querétaro, con la mesa de honor bajo una pantalla y el público sentado en primer plano
Querétaro

Sindicatos suman al desarrollo de Querétaro: Felifer en la CATEM

El presidente municipal destacó a Erik Osornio Medina y Pedro Haces Barba por promover la capacitación de las y los integrantes de la confederación.