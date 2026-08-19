Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- MEXTRÓPOLI 2026, el festival de arquitectura y ciudad que sus organizadores califican como el más importante de América, se celebrará del 17 al 20 de septiembre en la Ciudad de México bajo el eje temático "Movimientos", que propone leer la ciudad como un territorio definido por desplazamientos, intercambios y transformaciones constantes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México impulsa la edición a través del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest) 2026.

Durante la conferencia de prensa de presentación, Valeria Palomino, directora general de Circuitos y Festivales y representante de la titular de la dependencia, Claudia Curiel de Icaza, señaló que el respaldo institucional al encuentro responde a una política orientada a incentivar el diálogo sobre desarrollo urbano, preservación del patrimonio e inclusión comunitaria. "Entendemos que la arquitectura y el diseño urbano no solo configuran paisajes físicos, sino también dinámicas sociales y culturales", afirmó Palomino.

El director del festival, Miquel Adrià, describió la edición como una plataforma para levantar la mirada y proyectar el futuro, e indicó que el tema central busca comprender las fuerzas que producen los movimientos de la ciudad, "desde lo social hasta lo tectónico".

La programación incluye doce conferencias internacionales, tres exposiciones, más de diez rutas por la ciudad, nueve pabellones en espacio público, una instalación lumínica y diversas mesas de diálogo.

Entre los conferencistas confirmados figuran el Premio Pritzker Riken Yamamoto, además de Junya Ishigami, Lina Ghotmeh, Manuel Aires Mateus, Roger Boltshauser, Beatriz Colomina, el historiador Mark Wigley, Anna Puigjaner, Josep Ferrando, Carlos Jiménez y Martino Stierli, curador en jefe de Arquitectura y Diseño del MoMA de Nueva York.

El festival también incluye un ciclo de cine para explorar distintas formas de imaginar y habitar la ciudad, y el pabellón ganador del Concurso Arquine No. 28, titulado El muro, que se instalará en la Alameda Central.

Carlos Martínez Velázquez, director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, destacó el valor de la ciudad como laboratorio urbano y señaló que el festival permite recorrer y experimentar sus calles "al tiempo que nos invita a reflexionar sobre el legado urbano y de movilidad que dejan las grandes intervenciones para la ciudadanía".

La programación completa está disponible en mextropoli.mx y en las redes del festival en @Mextropoli.