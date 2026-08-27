México, único país invitado a conferencia de auditores en EU

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó ante auditores y contralores estatales de Estados Unidos tres programas dirigidos a jóvenes.

Delegación mexicana posa frente al backdrop de la conferencia anual de NASACT en Estados Unidos

México fue el único país invitado internacionalmente a la Conferencia Anual de NASACT, celebrada en Estados Unidos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- México fue el único país invitado internacionalmente a la Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Auditores, Contralores y Tesoreros Estatales (NASACT, por sus siglas en inglés), celebrada en Estados Unidos, en la que participaron la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SACG) y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F).

Durante la conferencia, la dependencia federal presentó tres programas orientados a involucrar a las nuevas generaciones en la construcción de una cultura de integridad: Jóvenes Auditores, enfocado en acercar a las juventudes a ejercicios de vigilancia y rendición de cuentas; Semilleros de la Honestidad, que busca fomentar desde edades tempranas valores como la honestidad y la empatía, y Rally Corrupción Cero, que mediante actividades lúdicas busca sensibilizar a jóvenes sobre el impacto de la corrupción en su vida cotidiana.

Ponente mexicana presenta programas de anticorrupci\u00f3n durante la conferencia anual de NASACT en Estados Unidos La delegación mexicana presentó tres programas dirigidos a jóvenes y niños para construir una cultura de integridad desde edades tempranas.

De acuerdo con la SACG, la participación en el foro permitió fortalecer la cooperación técnica entre México y Estados Unidos mediante el intercambio de experiencias, metodologías y prácticas en auditoría gubernamental, control y prevención de la corrupción.

La dependencia federal señaló que busca traducir ese intercambio de conocimientos en herramientas para prevenir la corrupción y en resultados que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. El comunicado no detalla montos, fechas de implementación ni alcance específico de los tres programas presentados en la conferencia.

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