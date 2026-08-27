Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- México fue el único país invitado internacionalmente a la Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Auditores, Contralores y Tesoreros Estatales (NASACT, por sus siglas en inglés), celebrada en Estados Unidos, en la que participaron la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SACG) y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F).
Durante la conferencia, la dependencia federal presentó tres programas orientados a involucrar a las nuevas generaciones en la construcción de una cultura de integridad: Jóvenes Auditores, enfocado en acercar a las juventudes a ejercicios de vigilancia y rendición de cuentas; Semilleros de la Honestidad, que busca fomentar desde edades tempranas valores como la honestidad y la empatía, y Rally Corrupción Cero, que mediante actividades lúdicas busca sensibilizar a jóvenes sobre el impacto de la corrupción en su vida cotidiana.
La delegación mexicana presentó tres programas dirigidos a jóvenes y niños para construir una cultura de integridad desde edades tempranas.
De acuerdo con la SACG, la participación en el foro permitió fortalecer la cooperación técnica entre México y Estados Unidos mediante el intercambio de experiencias, metodologías y prácticas en auditoría gubernamental, control y prevención de la corrupción.
La dependencia federal señaló que busca traducir ese intercambio de conocimientos en herramientas para prevenir la corrupción y en resultados que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. El comunicado no detalla montos, fechas de implementación ni alcance específico de los tres programas presentados en la conferencia.