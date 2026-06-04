México cierra su preparación rumbo al Mundial ante Serbia en Toluca

Javier Aguirre alista un once muy parecido al que abrirá la justa mundialista frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Jugadores de la Selección Mexicana entrenan en el Estadio Nemesio Díez de Toluca previo al amistoso ante Serbia.

La Selección Mexicana realiza su último entrenamiento en el Estadio Nemesio Díez antes del amistoso frente a Serbia.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 04, 2026
Mariana Torres García

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Toluca, Estado de México, 4 de junio de 2026.- La Selección Mexicana cierra su preparación rumbo al Mundial 2026 con un amistoso ante Serbia en el Estadio Nemesio Díez, programado para las 20:00 horas de la noche del 4 de junio. Es el último ensayo del Tricolor antes de inaugurar el torneo en casa.

Javier Aguirre alista un once muy cercano al que pisará la cancha en el debut. El técnico adelantó que el equipo frente a Serbia será similar al que enfrentará a Sudáfrica, lo que convierte el duelo en el laboratorio definitivo para afinar la alineación titular.

El compromiso tiene un doble propósito: medir el funcionamiento colectivo ante un rival europeo y terminar los 90 minutos sin lesiones entre los 26 convocados. La altitud de Toluca, a 2,600 metros sobre el nivel del mar, suma una variable de preparación física de cara a la justa.

¿A qué hora juega México vs Serbia y dónde verlo?

El partido arranca a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Díez, la Bombonera de Toluca, con capacidad para unos 27 mil espectadores. La transmisión llega por televisión abierta a través de Canal 5 y TV Azteca, además de TUDN y la plataforma de streaming ViX.

Serbia llega a México sin boleto mundialista. El conjunto que dirige Veljko Paunović, viejo conocido del futbol nacional por su paso por Chivas y Tigres, quedó fuera de la Copa del Mundo tras finalizar a un punto de la zona de repechaje en la eliminatoria europea. Su antecedente más reciente fue una derrota de 3-0 ante Cabo Verde, disputada a finales de mayo.

El Tricolor, en cambio, mantiene un año invicto, con cinco victorias y dos empates. Entre sus resultados recientes figuran el empate sin goles ante Portugal, la goleada de 4-0 sobre Islandia y el triunfo ante Australia por la mínima, con gol de Johan Vásquez en Pasadena.

Las dos selecciones solo se han enfrentado una vez como tales: el 11 de noviembre de 2011, en La Corregidora de Querétaro, donde México se impuso 2-0 con anotaciones de Carlos Salcido y Javier Hernández.

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?

El estreno del Tri en la Copa del Mundo está fijado para el 11 de junio frente a Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México, en el partido inaugural del torneo. Después seguirán Corea del Sur, el 18 de junio en Guadalajara, y República Checa, el 24 de junio de regreso en la capital, todos del Grupo A.

Tras el silbatazo final ante Serbia, Aguirre cerrará la definición de su once y pondrá fin a la fase de ensayos. La afición, que agotó las entradas en el Nemesio Díez, tendrá la última oportunidad de ver al equipo antes de que ruede el balón en el torneo que México organiza por tercera vez.

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