México elimina 1,711 trámites federales y reduce requisitos

La administración federal reportó la intervención de 3,497 procedimientos y proyecta completar la simplificación durante el primer trimestre de 2027.

José Antonio Peña Merino presenta cifras sobre simplificación de trámites federales.

El Gobierno federal reportó un avance de 60% en la simplificación de procedimientos administrativos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- El Gobierno federal ha eliminado 1,711 trámites y simplificado otros 3,497, equivalentes al 60% de los 5,594 procedimientos identificados dentro de la Administración Pública Federal.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que los requisitos solicitados en los procedimientos intervenidos disminuyeron de un promedio de seis a dos.

La eliminación no implica retirar obligaciones regulatorias. El cambio consiste en concentrar procedimientos que anteriormente estaban fragmentados y obligaban a las personas a realizar varias gestiones para resolver un mismo asunto.

La meta federal es concluir 2026 con más de 4,500 trámites intervenidos y completar el proceso durante el primer trimestre de 2027.

¿Dónde pueden consultarse los trámites federales?

Los procedimientos, servicios y programas se encuentran concentrados en el portal gob.mx, que registra 56 millones de usuarios y recibe aproximadamente dos millones de visitas por semana.

La plataforma incorpora una Ventanilla 24/7, operada mediante inteligencia artificial, para orientar a las personas sobre requisitos, dependencias responsables y pasos necesarios.

Cuando la herramienta automatizada no resuelve una consulta, el sistema ofrece comunicación con personal de atención a través del número 079.

El programa de simplificación también contempla la integración progresiva de trámites completos dentro del asistente virtual, sin que el ciudadano tenga que desplazarse a oficinas gubernamentales.

Entre los servicios incorporados se encuentra la consulta y descarga de la Clave Única de Registro de Población, además de procedimientos vinculados con registros civiles, pasaportes, consulados, migración, comercio exterior y apertura de establecimientos.

La estrategia se apoya en Llave MX, una cuenta digital que permite acreditar la identidad del usuario, ingresar a sistemas gubernamentales y dar seguimiento remoto a distintas solicitudes.

El Gobierno federal reportó que Llave MX suma 24 millones de cuentas y se utiliza cerca de un millón de veces por semana.

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