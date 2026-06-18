Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- El Gobierno federal ha eliminado 1,711 trámites y simplificado otros 3,497, equivalentes al 60% de los 5,594 procedimientos identificados dentro de la Administración Pública Federal.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que los requisitos solicitados en los procedimientos intervenidos disminuyeron de un promedio de seis a dos.
La eliminación no implica retirar obligaciones regulatorias. El cambio consiste en concentrar procedimientos que anteriormente estaban fragmentados y obligaban a las personas a realizar varias gestiones para resolver un mismo asunto.
La meta federal es concluir 2026 con más de 4,500 trámites intervenidos y completar el proceso durante el primer trimestre de 2027.
¿Dónde pueden consultarse los trámites federales?
Los procedimientos, servicios y programas se encuentran concentrados en el portal gob.mx, que registra 56 millones de usuarios y recibe aproximadamente dos millones de visitas por semana.
La plataforma incorpora una Ventanilla 24/7, operada mediante inteligencia artificial, para orientar a las personas sobre requisitos, dependencias responsables y pasos necesarios.
Cuando la herramienta automatizada no resuelve una consulta, el sistema ofrece comunicación con personal de atención a través del número 079.
El programa de simplificación también contempla la integración progresiva de trámites completos dentro del asistente virtual, sin que el ciudadano tenga que desplazarse a oficinas gubernamentales.
Entre los servicios incorporados se encuentra la consulta y descarga de la Clave Única de Registro de Población, además de procedimientos vinculados con registros civiles, pasaportes, consulados, migración, comercio exterior y apertura de establecimientos.
La estrategia se apoya en Llave MX, una cuenta digital que permite acreditar la identidad del usuario, ingresar a sistemas gubernamentales y dar seguimiento remoto a distintas solicitudes.
El Gobierno federal reportó que Llave MX suma 24 millones de cuentas y se utiliza cerca de un millón de veces por semana.