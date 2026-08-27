Querétaro cierra el Mes de la Juventud con doble jornada gratuita en BLOQUE

Next Gen y el Día del Gamer reúnen tecnología, esports y talleres de emprendimiento el 29 de agosto, con entrada gratuita y registro previo.

Interior del Centro BLOQUE en Querétaro, sede de la jornada Next Gen y Día del Gamer del Mes de la Juventud

BLOQUE, sede del cierre del Mes de la Juventud, es operado por el Centro de Innovación y Tecnología Creativa del Municipio de Querétaro.

Foto: Municipio de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de agosto de 2026.- El Municipio de Querétaro cerrará el Mes de la Juventud con una jornada gratuita de dos eventos simultáneos en las instalaciones de BLOQUE: Next Gen - BLOQUE y el Día del Gamer, ambos con entrada libre y registro previo a través de la App Ciudad.

Next Gen - BLOQUE se realizará el 29 de agosto, de las 9:00 a las 15:00 horas, con una carrera de drones, conferencias, proyección de cortometrajes universitarios, talleres y activaciones creativas, sesiones de yoga y movimiento funcional, y un Coffee Rave en colaboración con Pinche Café. El evento es organizado por el Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE.

Vista a\u00e9rea del edificio del Centro BLOQUE de Innovaci\u00f3n y Tecnolog\u00eda Creativa en Quer\u00e9taro El registro para ambas jornadas está disponible únicamente a través de la aplicación App Ciudad QRO.Foto: Municipio de Querétaro

El secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, señaló que Next Gen - BLOQUE busca acercar a las juventudes queretanas a la tecnología, el emprendimiento y la cultura desde la experiencia y la convivencia, y dijo que con este evento se cierra el Mes de la Juventud y se reafirma el compromiso del Municipio con las nuevas generaciones.

Como parte del cierre, el Día del Gamer se realizará el mismo 29 de agosto a partir de las 11:00 horas en el Piso 2 de BLOQUE, con torneos de Fortnite, Smash y Rocket League, experiencias de realidad virtual, juego libre de Minecraft Education para niñas y niños, un torneo de cartas Pokémon, baile K-Pop, clase de cosplay, un bazar de cultura geek, pláticas sobre la industria gamer y los esports, y talleres de emprendimiento en colaboración con la UNAM.

El registro para ambas actividades es gratuito y se realiza únicamente a través de la App Ciudad QRO, disponible en Google Play y App Store. La convocatoria precisa que el programa es público y ajeno a cualquier partido político, y que su uso queda prohibido para fines distintos a los establecidos.

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