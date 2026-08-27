Querétaro, 27 de agosto de 2026.- El Municipio de Querétaro cerrará el Mes de la Juventud con una jornada gratuita de dos eventos simultáneos en las instalaciones de BLOQUE: Next Gen - BLOQUE y el Día del Gamer, ambos con entrada libre y registro previo a través de la App Ciudad.
Next Gen - BLOQUE se realizará el 29 de agosto, de las 9:00 a las 15:00 horas, con una carrera de drones, conferencias, proyección de cortometrajes universitarios, talleres y activaciones creativas, sesiones de yoga y movimiento funcional, y un Coffee Rave en colaboración con Pinche Café. El evento es organizado por el Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE.
El registro para ambas jornadas está disponible únicamente a través de la aplicación App Ciudad QRO.Foto: Municipio de Querétaro
El secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, señaló que Next Gen - BLOQUE busca acercar a las juventudes queretanas a la tecnología, el emprendimiento y la cultura desde la experiencia y la convivencia, y dijo que con este evento se cierra el Mes de la Juventud y se reafirma el compromiso del Municipio con las nuevas generaciones.
Como parte del cierre, el Día del Gamer se realizará el mismo 29 de agosto a partir de las 11:00 horas en el Piso 2 de BLOQUE, con torneos de Fortnite, Smash y Rocket League, experiencias de realidad virtual, juego libre de Minecraft Education para niñas y niños, un torneo de cartas Pokémon, baile K-Pop, clase de cosplay, un bazar de cultura geek, pláticas sobre la industria gamer y los esports, y talleres de emprendimiento en colaboración con la UNAM.
El registro para ambas actividades es gratuito y se realiza únicamente a través de la App Ciudad QRO, disponible en Google Play y App Store. La convocatoria precisa que el programa es público y ajeno a cualquier partido político, y que su uso queda prohibido para fines distintos a los establecidos.