Zacatecas, 8 de octubre de 2026.- Dos pacientes pediátricos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas concluyeron su tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda y marcaron el cierre de esa etapa al hacer sonar la campana de la esperanza.

Para el instituto, la campana es el símbolo del cierre de una etapa de lucha y del inicio de una nueva vida llena de oportunidades.

Noa Saraí, de 6 años, y Mateo, de 13, superaron este tipo de cáncer de la sangre después de meses de tratamiento especializado y seguimiento clínico continuo. El IMSS precisó que la fortaleza y el acompañamiento de sus familias fueron fundamentales para alcanzar el resultado.

La atención de ambos estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario con especialistas en Oncología Pediátrica, Enfermería, Infectología, Urgencias, Trabajo Social y otras áreas de apoyo, que contribuyeron a su recuperación física y emocional.

Durante la ceremonia, Leopoldo Santillán Arreygue, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Zacatecas, destacó el compromiso, el profesionalismo y el sentido humano del personal que atiende a pacientes oncológicos, así como la importancia de acompañar a las familias en cada etapa del tratamiento.

“Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social se luce y engrandece al tener esta inspiración; estos logros con los niños son resultado del esfuerzo conjunto del personal de salud y de las familias”, expresó.

“Aquí tienen una familia que siempre va a dar la vida por ustedes”, añadió.

La médica oncóloga Imelda Zapata Sosa, del HGZ No. 1, reconoció la fortaleza de los menores y de sus familias. “Tocar esta campana significa el inicio de una nueva vida llena de juegos, escuela, sueños por cumplir y mucha salud; queremos que este sonido resuene en su corazón para siempre”, dijo.

El IMSS en Zacatecas indicó que trabaja para ampliar la atención integral y humanizada de niñas y niños con cáncer, a partir de la detección oportuna, el tratamiento especializado y el seguimiento continuo.