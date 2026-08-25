San Juan del Río, 25 de agosto de 2026.- El diputado local Guillermo "Memo" Vega Guerrero recorre comunidades de su distrito para exponer los resultados de su Informe de Actividades y, según señaló, revisar junto con su equipo las tareas pendientes en cada zona.
El legislador afirmó que durante el periodo se aprobaron nuevas leyes y reformas en materia de seguridad, justicia, bienestar animal, movilidad, protección de mujeres y menores, y economía familiar.
Entre esas reformas, Vega destacó una que, dijo, impulsó en el Congreso del Estado en coordinación con la activista y ex diputada federal Eufrosina Cruz, para sancionar a quienes pretendan obligar a menores a vivir en pareja, con el fin de prevenir el matrimonio infantil y la cohabitación forzada en Querétaro.
Entre las acciones reportadas por Guillermo “Memo” Vega se encuentra la gestión de apoyos para las familias, mientras realiza recorridos por comunidades para presentar los resultados de su Informe de Actividades y revisar necesidades pendientes. rotativo.com.mx
El diputado sostuvo que otra de las reformas ya dio resultados mediante operativos de la Fiscalía: la ley contra las llamadas "escuelas patito", que —de acuerdo con el legislador— otorgó nuevas herramientas jurídicas a la Fiscalía General del Estado para combatir ese tipo de fraude, que afecta a jóvenes que cursan estudios sin obtener documentos con validez oficial.
En materia de protección a las mujeres, Vega afirmó haber propuesto una ley, ya aprobada, que impone sanciones más severas a quien violente a mujeres embarazadas, medida que —expuso— busca proteger tanto a la madre como al bebé en gestación. Añadió que también es una realidad la legislación para combatir la violencia asociada a los préstamos conocidos como "gota a gota".El diputado local Guillermo “Memo” Vega Guerrero informó que durante su periodo legislativo ha gestionado más de 6 mil apoyos sociales destinados a respaldar la economía de las familias de su distrito.
El diputado local Guillermo “Memo” Vega Guerrero informó que durante su periodo legislativo ha gestionado más de 6 mil apoyos sociales destinados a respaldar la economía de las familias de su distrito. rotativo.com.mx
Vega aseveró que el trabajo de un diputado no se limita a la parte legislativa, sino que incluye la atención directa a la ciudadanía, y afirmó haber gestionado más de 6 mil apoyos sociales en beneficio de la economía familiar.