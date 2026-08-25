Memo Vega expone reformas y apoyos en San Juan del Río

El legislador panista detalló ante vecinos reformas en seguridad, justicia y protección a mujeres, más la gestión de 6 mil apoyos sociales.

Guillermo Vega Guerrero presenta su informe de actividades ante vecinos de San Juan del Río

Memo Vega expuso ante habitantes de su distrito las reformas que impulsó en el Congreso del Estado y la gestión de más de 6 mil apoyos sociales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de agosto de 2026.- El diputado local Guillermo "Memo" Vega Guerrero recorre comunidades de su distrito para exponer los resultados de su Informe de Actividades y, según señaló, revisar junto con su equipo las tareas pendientes en cada zona.

El legislador afirmó que durante el periodo se aprobaron nuevas leyes y reformas en materia de seguridad, justicia, bienestar animal, movilidad, protección de mujeres y menores, y economía familiar.

Entre esas reformas, Vega destacó una que, dijo, impulsó en el Congreso del Estado en coordinación con la activista y ex diputada federal Eufrosina Cruz, para sancionar a quienes pretendan obligar a menores a vivir en pareja, con el fin de prevenir el matrimonio infantil y la cohabitación forzada en Querétaro.

Beneficiarios reciben calentadores solares como parte de apoyos sociales gestionados en San Juan del R\u00edo. Entre las acciones reportadas por Guillermo “Memo” Vega se encuentra la gestión de apoyos para las familias, mientras realiza recorridos por comunidades para presentar los resultados de su Informe de Actividades y revisar necesidades pendientes. rotativo.com.mx

El diputado sostuvo que otra de las reformas ya dio resultados mediante operativos de la Fiscalía: la ley contra las llamadas "escuelas patito", que —de acuerdo con el legislador— otorgó nuevas herramientas jurídicas a la Fiscalía General del Estado para combatir ese tipo de fraude, que afecta a jóvenes que cursan estudios sin obtener documentos con validez oficial.

En materia de protección a las mujeres, Vega afirmó haber propuesto una ley, ya aprobada, que impone sanciones más severas a quien violente a mujeres embarazadas, medida que —expuso— busca proteger tanto a la madre como al bebé en gestación. Añadió que también es una realidad la legislación para combatir la violencia asociada a los préstamos conocidos como "gota a gota".

El diputado local Guillermo “Memo” Vega Guerrero informó que durante su periodo legislativo ha gestionado más de 6 mil apoyos sociales destinados a respaldar la economía de las familias de su distrito.

Entrega de tinacos como parte de apoyos sociales gestionados en comunidades de San Juan del R\u00edo. El diputado local Guillermo “Memo” Vega Guerrero informó que durante su periodo legislativo ha gestionado más de 6 mil apoyos sociales destinados a respaldar la economía de las familias de su distrito. rotativo.com.mx

Vega aseveró que el trabajo de un diputado no se limita a la parte legislativa, sino que incluye la atención directa a la ciudadanía, y afirmó haber gestionado más de 6 mil apoyos sociales en beneficio de la economía familiar.

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