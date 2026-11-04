Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González reconoció que las encuestas rumbo a la gubernatura muestran una diferencia importante, y pidió al PAN y a sus posibles candidatos evitar el exceso de confianza: ninguna campaña está ganada.

Acción Nacional, dijo, es un partido unido, con capacidad de movilización y consciente de la responsabilidad que enfrenta en el próximo proceso electoral.

Para el mandatario, esa ventaja no es motivo de tranquilidad.

“Todos los números de todas las encuestas dan una diferencia importante, pero eso no quiere decir que se confíen. Si se confían, la van a perder”, advirtió.

Los aspirantes, añadió, deben mantener un trabajo constante y llegar a la contienda con disposición de competir, sin asumir que las mediciones actuales garantizan el triunfo.

Su recomendación a los perfiles panistas fue no bajar la guardia y trabajar como si estuvieran en segundo lugar, sin importar la posición que marquen las encuestas.