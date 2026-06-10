Matrimonios colectivos en Querétaro superan 110 parejas registradas para 2026

El Registro Civil municipal mantendrá la recepción de documentos hasta el 19 de junio para las parejas interesadas.

Parejas realizan trámite ante el Registro Civil municipal para participar en los matrimonios colectivos en Querétaro.

El Registro Civil municipal reportó más de 110 parejas inscritas en la convocatoria 2026.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Kary García
Por Kary García Jun 10, 2026
Kary García
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Querétaro, 10 de junio de 2026.- Los matrimonios colectivos Querétaro 2026 rebasaron la meta inicial del Registro Civil municipal, al sumar más de 110 parejas registradas para la ceremonia programada el próximo 28 de junio.

La directora del Registro Civil del Municipio de Querétaro, Fernanda Padilla, informó que la convocatoria mantiene una respuesta superior a la prevista y que la recepción de documentos continuará abierta hasta el 19 de junio.

"Podemos decirles con muchísimo orgullo que ya hemos superado la meta que nos habíamos planteado y llevamos más de 110 parejas registradas, algo que nos llena de muchísima alegría porque, pues, detrás de cada expediente no nada más estamos viendo documentos, sino que vemos historias de amor, familias que han decidido dar un paso importante y personas que han encontrado a alguien con quien compartir su vida", señaló.

La funcionaria municipal explicó que cada expediente representa la decisión de formalizar un proyecto familiar con certeza jurídica, dentro de un programa que busca acercar el trámite civil a parejas de la capital queretana.

¿Hasta cuándo registrarse a matrimonios colectivos Querétaro?

Las parejas interesadas todavía podrán entregar su documentación hasta el 19 de junio, de acuerdo con el plazo informado por la autoridad municipal. La convocatoria forma parte del programa de matrimonios colectivos anunciado por el Registro Civil para este año.

Padilla indicó que la alta participación refleja confianza ciudadana en este esquema, además del interés de las parejas por dar certeza legal a su unión y fortalecer su entorno familiar.

La ceremonia se realizará el 28 de junio, dentro de las actividades de Zona Fest, espacio que reunirá actividades deportivas, familiares y de convivencia en la capital del estado.

El Registro Civil municipal ha reportado también actividad constante en otros actos civiles durante el año, entre ellos nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones, según el más reciente corte 2026 de la dependencia.

Con el plazo aún abierto, la cifra de parejas inscritas podría aumentar antes del cierre documental del 19 de junio, previo a la celebración colectiva prevista para finales de mes.

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