Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Valentina García Lugo, de cinco años, fue localizada con vida, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Sobre la niña se había activado una Alerta AMBER.
Estaba en compañía de dos mujeres. Ambas fueron detenidas en flagrancia por su probable intervención en el delito de retención y sustracción de personas menores de edad.
La Policía de Investigación del Delito (PID) logró la localización mediante actos de investigación, según la dependencia.
Las dos detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía, que determinará su situación jurídica. El boletín no da a conocer sus nombres ni su relación con la menor.
La niña pasó a resguardo de personal de la institución. Recibirá la atención y la protección necesarias para garantizar su bienestar.
La ficha de la Alerta AMBER, con el reporte AAQ10/2026 y difundida en agosto de 2026, la ubicaba por última vez en la colonia Prados del Mirador, en el municipio de Querétaro.
La Fiscalía agradeció a la ciudadanía que difundió la alerta y a quienes se sumaron desde la red #Conectar.