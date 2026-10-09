Alerta AMBER en Querétaro: la niña ya está bajo resguardo

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la niña fue localizada tras actos de investigación de la Policía de Investigación del Delito.

Ficha de la Alerta AMBER de Valentina García Lugo, de cinco años, con el sello rojo de “Localizada”

Valentina García Lugo, de cinco años, fue localizada con vida tras la activación de la Alerta AMBER. Las dos mujeres detenidas son presuntas responsables y su situación jurídica aún no se ha determinado.

Foto: Fiscalía General del Estado de Querétaro
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Valentina García Lugo, de cinco años, fue localizada con vida, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Sobre la niña se había activado una Alerta AMBER.

Estaba en compañía de dos mujeres. Ambas fueron detenidas en flagrancia por su probable intervención en el delito de retención y sustracción de personas menores de edad.

La Policía de Investigación del Delito (PID) logró la localización mediante actos de investigación, según la dependencia.

Las dos detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía, que determinará su situación jurídica. El boletín no da a conocer sus nombres ni su relación con la menor.

La niña pasó a resguardo de personal de la institución. Recibirá la atención y la protección necesarias para garantizar su bienestar.

La ficha de la Alerta AMBER, con el reporte AAQ10/2026 y difundida en agosto de 2026, la ubicaba por última vez en la colonia Prados del Mirador, en el municipio de Querétaro.

La Fiscalía agradeció a la ciudadanía que difundió la alerta y a quienes se sumaron desde la red #Conectar.

alerta amber fiscalía general del estado de querétaro policía de investigación del delito querétaro seguridad sustracción de menores valentina garcía lugo

Reciente

Mural de Ciudad Universitaria de la UNAM, obra del muralismo mexicano que será restaurada
Cultura

Tras más de siete décadas expuestos al ambiente, tres murales de CU serán restaurados

El proyecto de la UNAM y World Monuments Fund incluye las obras de Juan O’Gorman, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

Policías municipales de Querétaro custodian a un hombre detenido por irregularidades relacionadas con placas vehiculares en Huertas la Joya.
Editorial

Detienen en Querétaro; placas estaban en 9 vehículos más

La revisión comenzó por falta de cinturón y derivó en el cotejo de la documentación del automóvil en Plataforma México.

Huevos blancos acomodados sobre espuma negra en primer plano
México

Producción de huevo en México crece 6.1% y su valor 18.8%

El volumen llegó a 3,469,598 toneladas y el valor a 114,881 millones de pesos; cinco estados suman 80.6% del total nacional.

Un hombre sostiene un documento con el logotipo LXI junto a un grupo de personas, varias con gafete de visitante, en un vestíbulo; imagen de la presentación de la iniciativa Escuelas Seguras, Docentes Protegidos en Querétaro.
Legislatura

Plantean en Querétaro protección a maestros sin denuncia previa

La iniciativa de Enrique Correa Sada propone crear un sistema estatal que coordinaría a autoridades educativas, de seguridad, salud y protección civil.