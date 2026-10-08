San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- A menos de un año de que concluya su mandato, el gobernador Mauricio Kuri González reconoció que algunos proyectos no alcanzarán a concretarse por falta de tiempo y afirmó que enfrenta la etapa final de su administración con temple y tranquilidad.
Al ser cuestionado por las inversiones que podrían quedar sin realizarse, indicó que el gobierno revisa el presupuesto.
Entre los asuntos pendientes que se le plantearon figura el mercado. Kuri González dijo que el gobierno ha dialogado con los comerciantes y que analiza qué otra alternativa puede plantearse, porque hasta ahora no han llegado a un acuerdo.
Sobre el agua, la calificó como el tema de mayor importancia. Explicó que por ahora no se enfrenta una situación crítica gracias a las lluvias del año pasado y de este, aunque reconoció que tarde o temprano podría presentarse una afectación en la materia hídrica.
San Juan del Río, afirmó, siempre tendrá retos. Es un municipio que crece mucho y al que el gobierno ha tenido que seguir apoyando.
Kuri González describió el cierre de su gestión como un aterrizaje muy suave. Pidió a los ciudadanos que comparen el Querétaro que recibió con el que entrega, en todos los sectores.