Kuri admite proyectos pendientes en su último año en Querétaro

Dijo que aterriza su administración con temple y tranquilidad, y que el agua es el tema de mayor importancia.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, habla sobre proyectos pendientes en San Juan del Río

Mauricio Kuri González reconoció que algunos proyectos de su administración no alcanzarán a concretarse por falta de tiempo, a menos de un año de concluir su mandato.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- A menos de un año de que concluya su mandato, el gobernador Mauricio Kuri González reconoció que algunos proyectos no alcanzarán a concretarse por falta de tiempo y afirmó que enfrenta la etapa final de su administración con temple y tranquilidad.

Al ser cuestionado por las inversiones que podrían quedar sin realizarse, indicó que el gobierno revisa el presupuesto.

Entre los asuntos pendientes que se le plantearon figura el mercado. Kuri González dijo que el gobierno ha dialogado con los comerciantes y que analiza qué otra alternativa puede plantearse, porque hasta ahora no han llegado a un acuerdo.

Sobre el agua, la calificó como el tema de mayor importancia. Explicó que por ahora no se enfrenta una situación crítica gracias a las lluvias del año pasado y de este, aunque reconoció que tarde o temprano podría presentarse una afectación en la materia hídrica.

San Juan del Río, afirmó, siempre tendrá retos. Es un municipio que crece mucho y al que el gobierno ha tenido que seguir apoyando.

Kuri González describió el cierre de su gestión como un aterrizaje muy suave. Pidió a los ciudadanos que comparen el Querétaro que recibió con el que entrega, en todos los sectores.

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