Keir Starmer anuncia su renuncia como primer ministro británico

Starmer deja el poder y Reino Unido prepara un nuevo cambio de gobierno.

Keir Starmer durante una declaración pública en Reino Unido. El dirigente laborista anunció su renuncia como primer ministro y continuará temporalmente en funciones mientras se concreta la transición de gobierno.

Keir Starmer anuncia su renuncia como primer ministro de Reino Unido y permanecerá en el cargo de manera temporal mientras se desarrolla el proceso de transición de poder y se define a su sucesor.

Foto: Keir Starmer.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 22, 2026
Mariana Torres García

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Londres, 22 de junio de 2026.— Keir Starmer anunció este lunes que dejará el cargo de primer ministro de Reino Unido, después de menos de dos años al frente del gobierno británico.

El dirigente laborista informó que permanecerá temporalmente en funciones para garantizar una transición ordenada, mientras su partido define al nuevo líder que asumirá también la jefatura del gobierno.

La salida abre el camino para que Reino Unido tenga a su séptimo primer ministro en una década, marcada por sucesivos cambios de liderazgo y periodos de inestabilidad política.

Andy Burnham aparece como el principal aspirante a suceder a Starmer, luego de regresar al Parlamento y consolidar respaldo entre integrantes del Partido Laborista.

Starmer llegó al poder después de la amplia victoria laborista de 2024, presentada entonces como el final de más de una década de gobiernos conservadores.

Sin embargo, su administración enfrentó una caída de popularidad, divisiones internas y cuestionamientos por el manejo de la economía, el costo de vida y diversas decisiones políticas.

El proceso de sucesión deberá definir tanto la conducción del Partido Laborista como el rumbo del gobierno británico rumbo a las próximas elecciones generales.

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