Querétaro, 9 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro invita a las familias a una jornada de adopción de gatos, que se realizará el 10 de octubre, de 12:00 a 16:00 horas, en Plaza Paseo Querétaro.
La Jornada de Adopción Responsable de Gatos está a cargo de la Secretaría de Bienestar Animal, cuya titular, Lennyz Meléndez, extendió la invitación a la población.
«Hay muchas formas de salvar una vida, y adoptar es una de ellas. Cuando adoptamos, no solamente asumimos el compromiso de cuidar, respetar y acompañar durante toda su vida, sino que también estamos ayudando a salvar más vidas», señaló Meléndez.
Sobre la jornada, la secretaria dijo: «Vamos a estar con gatitos que están buscando una familia y su segunda oportunidad. Los esperamos, porque el bienestar animal también comienza cuando abrimos nuestro hogar y nuestro corazón».
Quienes lleguen a Plaza Paseo Querétaro podrán conocer e interactuar con algunos de los gatos que están bajo el cuidado de la Secretaría, y recibir información sobre los felinos disponibles y los requisitos para adoptar.
De acuerdo con la dependencia, integrar a un gato u otro animal a la familia implica un compromiso que requiere cuidado y atención durante toda su vida.
La Secretaría tiene más de 80 animales de compañía adoptables y a la fecha suma 339 adopciones.
Para recibir orientación, las personas interesadas pueden escribir por WhatsApp al 442 396 2941 o acudir a cualquiera de los tres Centros de Bienestar Animal.