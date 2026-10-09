Adopta un gato: dónde y a qué hora es la jornada en Querétaro

La Secretaría de Bienestar Animal estará de 12:00 a 16:00 horas con gatos bajo su resguardo e información sobre los requisitos para adoptar

Módulo de la Secretaría de Bienestar Animal con visitantes y una transportadora con un gato en una plaza comercial

Módulo de información de la Secretaría de Bienestar Animal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro invita a las familias a una jornada de adopción de gatos, que se realizará el 10 de octubre, de 12:00 a 16:00 horas, en Plaza Paseo Querétaro.

La Jornada de Adopción Responsable de Gatos está a cargo de la Secretaría de Bienestar Animal, cuya titular, Lennyz Meléndez, extendió la invitación a la población.

«Hay muchas formas de salvar una vida, y adoptar es una de ellas. Cuando adoptamos, no solamente asumimos el compromiso de cuidar, respetar y acompañar durante toda su vida, sino que también estamos ayudando a salvar más vidas», señaló Meléndez.

Sobre la jornada, la secretaria dijo: «Vamos a estar con gatitos que están buscando una familia y su segunda oportunidad. Los esperamos, porque el bienestar animal también comienza cuando abrimos nuestro hogar y nuestro corazón».

Quienes lleguen a Plaza Paseo Querétaro podrán conocer e interactuar con algunos de los gatos que están bajo el cuidado de la Secretaría, y recibir información sobre los felinos disponibles y los requisitos para adoptar.

De acuerdo con la dependencia, integrar a un gato u otro animal a la familia implica un compromiso que requiere cuidado y atención durante toda su vida.

La Secretaría tiene más de 80 animales de compañía adoptables y a la fecha suma 339 adopciones.

Para recibir orientación, las personas interesadas pueden escribir por WhatsApp al 442 396 2941 o acudir a cualquiera de los tres Centros de Bienestar Animal.

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