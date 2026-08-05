Cabildo de San Juan del Río nombra nuevo secretario de Ayuntamiento

El Cabildo aprobó por unanimidad la propuesta del alcalde Roberto Cabrera Valencia; Alcántara Peña asume la Secretaría de Administración.

Miguel Ángel Jiménez Evangelista rinde protesta como nuevo secretario de Ayuntamiento de San Juan del Río ante el alcalde Roberto Cabrera Valencia y los medios de comunicación

Luego de la votación unánime del Cabildo, el alcalde Roberto Cabrera Valencia tomó protesta a Jiménez Evangelista, quien continuó con el desarrollo y clausura de la sesión extraordinaria.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 5 de agosto de 2026.- Por unanimidad, los síndicos y regidores del Ayuntamiento de San Juan del Río aprobaron la designación de Miguel Ángel Jiménez Evangelista como nuevo titular de la Secretaría de Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia municipal.

Integrantes del Cabildo de San Juan del R\u00edo reunidos en el Sal\u00f3n Presidentes durante la sesi\u00f3n extraordinaria que aprob\u00f3 el nuevo secretario de Ayuntamiento Por unanimidad, síndicos y regidores del Ayuntamiento de San Juan del Río respaldaron la designación de Miguel Ángel Jiménez Evangelista al frente de la Secretaría de Ayuntamiento. rotativo.com.mx

La propuesta fue presentada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia con fundamento en los artículos 30 fracción XXXII, 31 fracción XXII y 44, en correlación con el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. Obtenida la votación, Cabrera Valencia tomó protesta al nuevo funcionario, quien continuó con el desarrollo y clausura de la sesión.

Integrantes del Cabildo de San Juan del R\u00edo reunidos en el Sal\u00f3n Presidentes durante la sesi\u00f3n extraordinaria que aprob\u00f3 el nuevo secretario de Ayuntamiento Por unanimidad, síndicos y regidores del Ayuntamiento de San Juan del Río respaldaron la designación de Miguel Ángel Jiménez Evangelista al frente de la Secretaría de Ayuntamiento. rotativo.com.mx

El nombramiento implica un movimiento al interior del gabinete: Oscar Alcántara Peña, quien encabezaba la Secretaría de Ayuntamiento desde el arranque de la administración 2024-2027, fue designado como titular de la Secretaría de Administración. El alcalde agradeció su desempeño al frente de la dependencia que dejó.

Sesi\u00f3n extraordinaria de Cabildo en San Juan del R\u00edo durante la que se aprob\u00f3 el nombramiento del nuevo secretario de Ayuntamiento El Cabildo sesionó de forma extraordinaria en el Salón Presidentes para votar la propuesta del alcalde Roberto Cabrera Valencia sobre el nuevo secretario de Ayuntamiento. rotativo.com.mx

Jiménez Evangelista tomó de inmediato las funciones de la secretaría, responsable de dar fe de los actos del Cabildo, resguardar los acuerdos municipales y garantizar certeza jurídica a los actos del Ayuntamiento. El cargo fue uno de los incluidos en el gabinete presentado por Cabrera Valencia al inicio de su periodo de gobierno.

gobierno cabildo roberto cabrera gabinete

Reciente

El alcalde Roberto Cabrera Valencia durante la entrega de viviendas Infonavit en el fraccionamiento Prados de Cerro Gordo, San Juan del Río.
San Juan del Río

Cabrera Valencia pide clínica del IMSS y bachillerato para la zona oriente de San Juan del Río

El municipio también negocia con desarrolladores la ampliación del puente sobre el arroyo que embotella la avenida Universidad, arteria que comunica Prados de Cerro Gordo con el resto de la ciudad.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito participan en un operativo de cateo como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.
Querétaro

Sinergia detiene a siete personas en operativos simultáneos en la zona metropolitana y Arroyo Seco

La Fiscalía General cumplimentó órdenes de aprehensión por violación y daños dolosos, además de detenciones por delitos contra la salud, en Querétaro, El Marqués, Corregidora, Pedro Escobedo y Arroyo Seco.

El gobernador Mauricio Kuri González entrega una vivienda a una beneficiaria del Programa de Vivienda para el Bienestar del Infonavit en San Juan del Río.
San Juan del Río

Infonavit entrega 126 viviendas en San Juan del Río a familias de bajos ingresos

Con precios a la mitad del valor comercial, el programa cubre desde jóvenes de 18 años hasta trabajadores mayores.

El secretario de Desarrollo Social de Querétaro, Luis Nava, participa en un encuentro con productores durante un evento en San Juan del Río.
San Juan del Río

Luis Nava deja abierta su participación política sin hacer anuncio formal de candidatura

Nava señaló que su prioridad es dar resultados; citó más de 600 familias atendidas con el programa Ecoinversión Social.