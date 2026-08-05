San Juan del Río, 5 de agosto de 2026.- Por unanimidad, los síndicos y regidores del Ayuntamiento de San Juan del Río aprobaron la designación de Miguel Ángel Jiménez Evangelista como nuevo titular de la Secretaría de Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia municipal.
Por unanimidad, síndicos y regidores del Ayuntamiento de San Juan del Río respaldaron la designación de Miguel Ángel Jiménez Evangelista al frente de la Secretaría de Ayuntamiento. rotativo.com.mx
La propuesta fue presentada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia con fundamento en los artículos 30 fracción XXXII, 31 fracción XXII y 44, en correlación con el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. Obtenida la votación, Cabrera Valencia tomó protesta al nuevo funcionario, quien continuó con el desarrollo y clausura de la sesión.
Por unanimidad, síndicos y regidores del Ayuntamiento de San Juan del Río respaldaron la designación de Miguel Ángel Jiménez Evangelista al frente de la Secretaría de Ayuntamiento. rotativo.com.mx
El nombramiento implica un movimiento al interior del gabinete: Oscar Alcántara Peña, quien encabezaba la Secretaría de Ayuntamiento desde el arranque de la administración 2024-2027, fue designado como titular de la Secretaría de Administración. El alcalde agradeció su desempeño al frente de la dependencia que dejó.
El Cabildo sesionó de forma extraordinaria en el Salón Presidentes para votar la propuesta del alcalde Roberto Cabrera Valencia sobre el nuevo secretario de Ayuntamiento. rotativo.com.mx
Jiménez Evangelista tomó de inmediato las funciones de la secretaría, responsable de dar fe de los actos del Cabildo, resguardar los acuerdos municipales y garantizar certeza jurídica a los actos del Ayuntamiento. El cargo fue uno de los incluidos en el gabinete presentado por Cabrera Valencia al inicio de su periodo de gobierno.