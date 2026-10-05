Domo gratuito y música en vivo: lo que se vivió en Plaza Fundadores

El domo inmersivo, de acceso gratuito, y 24 propuestas multidisciplinarias de 68 artistas y colectivos ocuparon la Plaza Fundadores del 1 al 4 de octubre.

Vista aérea del domo inmersivo con el nombre Le Twins proyectado y el público de INVERSA 2026 en Plaza Fundadores

INVERSA 2026 llevó un domo inmersivo y una programación musical a la Plaza Fundadores del 1 al 4 de octubre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de octubre de 2026.- Más de 20 mil personas asistieron del 1 al 4 de octubre al Festival Querétaro Experimental: INVERSA 2026, que llevó un domo inmersivo y una programación musical a la Plaza Fundadores, informó la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro.

Durante los cuatro días, el público recorrió de manera gratuita el domo, donde se presentaron proyecciones, piezas audiovisuales y experiencias de creación contemporánea. Los colectivos Medusa y SQNX, Lechedevirgen y Roja Ibarra ofrecieron espectáculos en vivo.

La programación reunió 24 propuestas multidisciplinarias de 68 artistas y colectivos independientes locales, nacionales e internacionales.

Dos DJ frente a una proyecci\u00f3n verde con un ojo, durante la programaci\u00f3n musical de INVERSA 2026 en Plaza Fundadores El festival reunió 24 propuestas multidisciplinarias de 68 artistas y colectivos independientes locales, nacionales e internacionales.

Entre las piezas presentadas, la dependencia destacó Sincitio, Latencia, Shadows of Code, Afasia, Devenir, Centro, Cápsula del Tiempo, Trascender y Simbiosis, además de las experiencias inmersivas de Domo Arte: Mente Expandida, Espacios Artificiales y Rituales de lo Invisible.

En el espacio exterior, de acuerdo con la secretaría, miles de personas disfrutaron de una propuesta musical encabezada por los DJ Tom & Collins, Broz, El Capi, Le Twins y Saza Fischer.

El festival se realizó con motivo del 30 aniversario de la declaratoria del Centro Histórico de Querétaro como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y acercó expresiones contemporáneas a familias queretanas, visitantes y jóvenes.

La secretaria de Cultura del Municipio de Querétaro, Daniela Salgado Márquez, sostuvo que la respuesta ciudadana demuestra el potencial de una política cultural que apuesta por la innovación y la descentralización.

“Ver a miles de personas apropiarse de la Plaza Fundadores y encontrarse con nuevas formas de vivir el arte nos confirma que la cultura puede y debe estar al alcance de todas y todos”, señaló.

Siluetas con los brazos en alto bajo luz azul dentro del domo inmersivo de INVERSA 2026 en Quer\u00e9taro La Secretaría de Cultura señaló que el festival vinculó arte, tecnología y espacio público para familias queretanas, visitantes y jóvenes.

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