Querétaro, 5 de octubre de 2026.- Más de 20 mil personas asistieron del 1 al 4 de octubre al Festival Querétaro Experimental: INVERSA 2026, que llevó un domo inmersivo y una programación musical a la Plaza Fundadores, informó la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro.
Durante los cuatro días, el público recorrió de manera gratuita el domo, donde se presentaron proyecciones, piezas audiovisuales y experiencias de creación contemporánea. Los colectivos Medusa y SQNX, Lechedevirgen y Roja Ibarra ofrecieron espectáculos en vivo.
La programación reunió 24 propuestas multidisciplinarias de 68 artistas y colectivos independientes locales, nacionales e internacionales.
El festival reunió 24 propuestas multidisciplinarias de 68 artistas y colectivos independientes locales, nacionales e internacionales.
Entre las piezas presentadas, la dependencia destacó Sincitio, Latencia, Shadows of Code, Afasia, Devenir, Centro, Cápsula del Tiempo, Trascender y Simbiosis, además de las experiencias inmersivas de Domo Arte: Mente Expandida, Espacios Artificiales y Rituales de lo Invisible.
En el espacio exterior, de acuerdo con la secretaría, miles de personas disfrutaron de una propuesta musical encabezada por los DJ Tom & Collins, Broz, El Capi, Le Twins y Saza Fischer.
El festival se realizó con motivo del 30 aniversario de la declaratoria del Centro Histórico de Querétaro como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y acercó expresiones contemporáneas a familias queretanas, visitantes y jóvenes.
La secretaria de Cultura del Municipio de Querétaro, Daniela Salgado Márquez, sostuvo que la respuesta ciudadana demuestra el potencial de una política cultural que apuesta por la innovación y la descentralización.
“Ver a miles de personas apropiarse de la Plaza Fundadores y encontrarse con nuevas formas de vivir el arte nos confirma que la cultura puede y debe estar al alcance de todas y todos”, señaló.
La Secretaría de Cultura señaló que el festival vinculó arte, tecnología y espacio público para familias queretanas, visitantes y jóvenes.