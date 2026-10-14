Querétaro, 14 de octubre de 2026.- Ningún desarrollo inmobiliario podría autorizarse en Querétaro si el predio no cuenta con instalaciones para captar y aprovechar el agua de lluvia, de acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Urbano del Estado que el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero presentó en la Oficialía de Partes con el aval del Grupo Legislativo del PAN.

La propuesta reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Urbano en materia de cosecha y uso de agua de lluvia. Además del requisito pluvial, los predios tendrían que acreditar la factibilidad de los servicios de agua potable y energía eléctrica para obtener autorización.

Las nuevas construcciones quedarían obligadas a operar con tres redes separadas: una de agua potable, otra de agua residual tratada y una tercera para el agua de lluvia.

Esa tercera red abastecería todos los usos que no requieren agua potable. Las obras también tendrían que incorporar sistemas alternativos de uso de agua pluvial.

A los desarrollos les correspondería, además, garantizar sistemas de cosecha y de recarga de agua de lluvia al subsuelo. La infiltración se encauzaría mediante zanjas y pozos de absorción, pisos filtrantes, estacionamientos con pasto o cualquier material que permita el paso del agua hacia el terreno.

Las edificaciones que ya existen no quedarían al margen. Cuando realicen modificaciones, tendrían que habilitar este tipo de instalaciones hidráulicas para reducir el consumo de agua potable e incrementar su reutilización y tratamiento, según explicó el legislador.

Zapata Guerrero definió la cosecha de lluvia como la práctica de recolectar y utilizar el agua que se descarga de superficies duras, como los techos, o que escurre de los suelos. La describió como una técnica ancestral que recupera popularidad conforme más personas buscan usar las fuentes de agua de forma más inteligente.

“Lo que se busca con esta iniciativa es utilizar el vital líquido para el aprovechamiento ya sea urbano, familiar o agrícola, captando el agua de la lluvia y canalizándola”, precisó el diputado.

En la práctica, añadió, el agua potable dejaría de destinarse a sanitarios y jardines, y el agua de lluvia no saturaría los servicios de drenaje.

La reforma considera también la filtración en las ciudades. “Esta reforma también considera la filtración del agua de lluvia, facilitando que haya pozos de absorción en el área urbana para que, en el mediano y largo plazo se puedan recuperar los mantos freáticos”, indicó.

Para el campo, el legislador planteó seguir contribuyendo a la construcción de canales y al almacenamiento del agua en pequeños bordos con membrana.

Zapata Guerrero propuso acompañar la reforma con apoyo a los hogares. “Lo ideal sería generar una cultura y un apoyo de mediano y largo plazo con cisternas subsidiadas”, señaló, y consideró factible que los organismos operadores de cada municipio implementen un programa que financie las adecuaciones en viviendas particulares.