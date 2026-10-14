Proponen frenar desarrollos sin captación de lluvia en Querétaro

La iniciativa del diputado panista Luis Antonio Zapata Guerrero obligaría a separar redes de agua potable, tratada y pluvial, y a recargar el subsuelo.

El diputado Luis Antonio Zapata Guerrero muestra el documento de su iniciativa de cosecha de agua de lluvia en Querétaro

El diputado Luis Antonio Zapata Guerrero propuso que los nuevos desarrollos inmobiliarios en Querétaro operen con redes separadas de agua potable, tratada y de lluvia.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 14, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de octubre de 2026.- Ningún desarrollo inmobiliario podría autorizarse en Querétaro si el predio no cuenta con instalaciones para captar y aprovechar el agua de lluvia, de acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Urbano del Estado que el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero presentó en la Oficialía de Partes con el aval del Grupo Legislativo del PAN.

La propuesta reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Urbano en materia de cosecha y uso de agua de lluvia. Además del requisito pluvial, los predios tendrían que acreditar la factibilidad de los servicios de agua potable y energía eléctrica para obtener autorización.

Las nuevas construcciones quedarían obligadas a operar con tres redes separadas: una de agua potable, otra de agua residual tratada y una tercera para el agua de lluvia.

Esa tercera red abastecería todos los usos que no requieren agua potable. Las obras también tendrían que incorporar sistemas alternativos de uso de agua pluvial.

A los desarrollos les correspondería, además, garantizar sistemas de cosecha y de recarga de agua de lluvia al subsuelo. La infiltración se encauzaría mediante zanjas y pozos de absorción, pisos filtrantes, estacionamientos con pasto o cualquier material que permita el paso del agua hacia el terreno.

Las edificaciones que ya existen no quedarían al margen. Cuando realicen modificaciones, tendrían que habilitar este tipo de instalaciones hidráulicas para reducir el consumo de agua potable e incrementar su reutilización y tratamiento, según explicó el legislador.

Zapata Guerrero definió la cosecha de lluvia como la práctica de recolectar y utilizar el agua que se descarga de superficies duras, como los techos, o que escurre de los suelos. La describió como una técnica ancestral que recupera popularidad conforme más personas buscan usar las fuentes de agua de forma más inteligente.

“Lo que se busca con esta iniciativa es utilizar el vital líquido para el aprovechamiento ya sea urbano, familiar o agrícola, captando el agua de la lluvia y canalizándola”, precisó el diputado.

En la práctica, añadió, el agua potable dejaría de destinarse a sanitarios y jardines, y el agua de lluvia no saturaría los servicios de drenaje.

La reforma considera también la filtración en las ciudades. “Esta reforma también considera la filtración del agua de lluvia, facilitando que haya pozos de absorción en el área urbana para que, en el mediano y largo plazo se puedan recuperar los mantos freáticos”, indicó.

Para el campo, el legislador planteó seguir contribuyendo a la construcción de canales y al almacenamiento del agua en pequeños bordos con membrana.

Zapata Guerrero propuso acompañar la reforma con apoyo a los hogares. “Lo ideal sería generar una cultura y un apoyo de mediano y largo plazo con cisternas subsidiadas”, señaló, y consideró factible que los organismos operadores de cada municipio implementen un programa que financie las adecuaciones en viviendas particulares.

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